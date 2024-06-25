Від двигунів до підвіски: ТОП-5 опцій, які можуть зробити машину гірше

Бажання автовиробників зробити машину зручнішою для споживача зрозуміле – так саме як і бажання заробити на ній побільше грошей. Але з іншого боку, коли автомобіль старішає, деякі "багаті" опції можуть зробити його непридатним до використання.

Те, що автомобіль вже давно не просто візок з колесами і мотором, пояснювати не треба: наявність маси складних вдосконалень на борту є нормальним для сучасного транспорту. Не нормально те, що велика частка складних систем має ресурсу тільки на перші кілька років. І поки споживацький ринок не придумав, як на це відреагувати, пересічному власнику доводиться враховувати наявність надскладних систем і рішень в машині, яку він обирає. Щоб відмовитись від них чи певним чином скорегувати сімейний бюджет.

Преселективні "автомати"

Є моделі, які давно вже не можна обрати з класичною АКП – гідромеханічною коробкою, витривалою і довговічною. Натомість тут і там пропонуються преселективні трансмісії-роботи, так звані автомати “з двома зчепленнями”, відомі під фірмовими назвами DSG, Powershift, S-tronic, DCT тощо. Ці дуже складні агрегати працюють ефективно і подобаються водіям. Але дуже часто мають слабкі місця, через що періодично потребують ремонту – дуже недешевого. Причому, на жаль, при купівлі вживаної машини попередня діагностика мало що дасть: навіть якщо на даний момент коробка поводиться нормально, ресурс деяких її версій настільки обмежений, що вона все одно "закінчиться" під час вашого володіння.

Варіатор CVT

Коробки-варіатори CVT все частіше замінюють собою класичні “автомати”. Сучасні безступінчасті трансмісії, поки вони молоді, працюють майже бездоганно – комфортно, ефективно, з можливостями імітації перемикання передач. Але все це триває недовго, адже відомо безліч прикладів, коли вже за 50 – 60 тисяч кілометрів агрегат потребував ремонту. Але і 150 тисяч кілометрів у найкращих японських моделей – теж ганебний показник для серйозного автомобіля. В середньому нинішні CVT служать порядку 100 тисяч км, але це за умови ощадливого поводження з трансмісією.

Даунсайзинг

Зменшення робочого об’єму двигунів до 1,0 – 0,9 л і кількості циліндрів до 3–2-х – ще одна потужна тенденція у багатьох провідних автовиробників. Менший двигунець, нашпигований високими технологіями, віддає ту саму потужність, що і великий. Але при цьому трудиться більшість часу з повною віддачею, через що швидко випрацьовує свій ресурс. На додачу для таких дешевих турбомоторчиків виробник часто не передбачає можливості капітального ремонту, тобто він виходить фактично одноразовим. Для деяких класів авто і для деяких груп користувачів це цілком прийнятно, але решті автомобілістів до таких моторів слід придивлятись дуже уважно.

Пневматична підвіска

Пневматичні і гідропневматичні елементи в підвісці дають користувачам кілька вигод: плавний хід, гідну керованість, утримання постійного рівня кузова над дорогою, можливість підняти машину перед штурмом бордюрів та на бездоріжжі. Але система складна, має в собі кілька високоточних вузлів, а головне, що її гумові подушки (балони) люблять передчасно втрачати герметичність – в першу чергу через банальне протирання дірок. Це доволі дорогі деталі, від яких більшість власників немолодих машин раді були б відмовитись.

Алюмінієвий кузов

Коли з легкого дюралюмінієвого сплаву виконують кузов спортивного купе, це ще можна якось прийняти. Але останнім часом з “крилатого металу” роблять і компактні кросовери, і масивні позашляховики. Іноді з алюмінію роблять окремі деталі – капот, двері, крила. Свою функцію такий полегшений кузов виконує без зауважень, але у випадку найменшого ДТП власника чекають великі складнощі: ремонтувати такі авто беруться тільки найбільш кваліфіковані майстри, і стає такий ремонт у чималі суми.

Коротко

Не варто ображатись на те, що виробники і продавці нових автівок думають тільки про перших власників – останні і платять більше. А власникам немолодих машин треба просто бути більш вдумливими при покупці. Або ж обрати іншу стратегію: купуючи вживану машину з подібними опціями, розуміти, що до її цінника відразу слід додавати суму на ремонт чи заміну тих опцій, які вже відпрацювали своє.