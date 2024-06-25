От двигателей к подвеске: ТОП-5 опций, которые могут сделать машину хуже

Желание автопроизводителей сделать машину более удобной для потребителя понятно – так же как и желание заработать на ней побольше денег. Но с другой стороны, когда автомобиль стареет, некоторые "богатые" настройки могут сделать его непригодным к использованию.

То, что автомобиль уже давно не просто тележка с колесами и мотором, объяснять не надо: наличие массы сложных усовершенствований на борту нормально для современного транспорта. Не нормально то, что большая доля сложных систем имеет ресурс только на первые несколько лет. И пока потребительский рынок не придумал, как на это отреагировать, рядовому владельцу приходится учитывать наличие сверхсложных систем и решений в выбираемой им машине. Чтобы отказаться от них или определенным образом скорректировать семейный бюджет.

Преселективные "автоматы"

Есть модели, которые давно нельзя выбрать из классической АКП – гидромеханической коробкой, выносливой и долговечной. Здесь и там предлагаются преселективные трансмиссии-работы, так называемые автоматы "с двумя сцеплениями", известные под фирменными названиями DSG, Powershift, S-tronic, DCT и т.д. Эти очень сложные агрегаты работают эффективно и нравятся водителям. Но очень часто имеют слабые места, из-за чего периодически нуждаются в ремонте – очень недешевом. Причем, к сожалению, при покупке подержанной машины предварительная диагностика мало что даст: даже если сейчас коробка ведет себя нормально, ресурс некоторых ее версий настолько ограничен, что она все равно "кончится" во время вашего владения.

Вариатор CVT

Коробки-вариаторы CVT все чаще заменяют собой классические "автоматы". Современные бесступенчатые трансмиссии, пока они молоды, работают почти безупречно – комфортно, эффективно с возможностями имитации переключения передач. Но все это длится недолго, ведь известно множество примеров, когда уже за 50 – 60 тысяч километров агрегат нуждался в ремонте. Но и 150 тысяч километров у самых лучших японских моделей – тоже позорный показатель для серьезного автомобиля. В среднем нынешние CVT служат порядка 100 тысяч км, но это при условии бережливого обращения с трансмиссией.

Даунсайзинг

Уменьшение рабочего объема двигателей до 1,0 – 0,9 л и количества цилиндров до 3–2-х – еще одна мощная тенденция у многих ведущих автопроизводителей. Меньший двигатель, нашпигованный высокими технологиями, отдает ту же мощность, что и большой. Но при этом работает большинство времени с полной отдачей, из-за чего быстро вырабатывает свой ресурс. Вдобавок для таких дешевых турбомоторчиков производитель часто не предусматривает возможности капитального ремонта, то есть он получается фактически одноразовым. Для некоторых классов авто и для некоторых групп пользователей это вполне приемлемо, но остальным автомобилистам таких моторов следует присматриваться очень внимательно.

Пневматическая подвеска

Пневматические и гидропневматические элементы в подвеске дают пользователям несколько удобств: плавный ход, достойную управляемость, удержание постоянного уровня кузова над дорогой, возможность поднять машину перед штурмом бордюров и бездорожье. Но система сложная, имеет в себе несколько высокоточных узлов, а главное, что ее резиновые подушки (баллоны) любят преждевременно терять герметичность – в первую очередь из-за банального протирания дыр. Это довольно дорогие детали, от которых большинство владельцев пожилых машин рады было бы отказаться.

Алюминиевый кузов

Когда из легкого дюралюминиевого сплава выполняют кузов спортивного купе, это можно как-то принять. Но в последнее время из крылатого металла делают и компактные кроссоверы, и массивные внедорожники. Иногда из алюминия делают отдельные детали – капот, дверь, крылья. Свою функцию такой облегченный кузов выполняет без замечаний, но в случае малейшего ДТП владельца ждут большие сложности: ремонтировать такие авто берутся только самые квалифицированные мастера, и такой ремонт становится в немалые суммы.

Кратко

Не стоит обижаться на то, что производители и продавцы новых автомобилей думают только о первых владельцах – последние и платят больше. А владельцам пожилых машин нужно просто быть более вдумчивыми при покупке. Или выбрать другую стратегию: покупая подержанную машину с подобными опциями, понимать, что к ее ценнику сразу следует добавлять сумму на ремонт или замену тех опций, которые уже отработали свое.