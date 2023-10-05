"Від Дубліна до Кишинева": Урсула фон дер Ляєн розповіла про сильний сигнал Путіну

Нещодавнє засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу, яке відбулось у Києві, стало потужним сигналом російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на саміті у Гранаді, яку цитує видання El Pais.
Президент Європейської комісії заявила про свою впевненість у тому, що підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки продовжуватиметься попри вилучення Конгресом допомоги Києву з бюджетного пакту, а також після імпічменту спікера Палати представників Кевіна Маккарті.
"Було дуже важливо, що президент Байден (Джо Байден, президент США, - ред.) проінформував нас на початку цього тижня про стан підтримки України з боку США. Тут, в ЄС, ми працюємо над пакетом 50 мільярдів євро для України на період 2024-2027 років, тому що Україна потребує надійності та впевненості в бюджетній підтримці. Як я бачу ситуацію в США, я дуже впевнена у підтримці України з боку США, над чим працюють Штати, так це над термінами", - заявила вона.
Зокрема Урсула фон дер Ляєн відзначила, що наразі в центрі дискусії саміту буде підтримка Україні. Також вона привітала рішення президента Володимира Зеленського приєднатись сьогодні.
"У понеділок міністри закордонних справ ЄС були в Києві на підтримку України, тож це потужний сигнал Путіну від Дубліна до Кишинева, що ми не потерпимо агресії проти суверенної держави", - сказала фон дер Ляєн.
Серед інших питань, які порушать під час саміту, буде енергетика. Як відзначила президент Європейської комісії, світ наразі зіткнувся з енергетичною кризою через шантаж з боку Росії.
Візит президента до Іспанії
Сьогодні, 5 жовтня, Володимир Зеленський здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України.
Наразі в Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти, у якому також візьме участь президент. Також очікується, що лідер країни проведе двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України.
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