Від довідок ВПО до виплат. Де отримати безкоштовну консультацію юриста

Які юридичні питання виникають у українців під час війни

Під час війни люди можуть стикатися з різними юридичними проблемами, і далеко не завжди люди можуть оплатити послуги кваліфікованих юристів власним коштом.

Порушення прав власності. Внаслідок військових дій можуть бути складнощі із захистом прав власності, особливо у разі тимчасової втрати доступу до майна через окупацію або бойові дії.

Призов та мобілізація. Проблеми, пов'язані з мобілізацією. Зокрема, недотримання прав військовозобов'язаних, конфлікти з представниками органів ТЦК і СП.

Порушення прав біженців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які були змушені покинути свої домівки, можуть стикатися з труднощами у питаннях реєстрації, отримання соціальних виплат, юридичної допомоги, пошуку житла.

Права працівників: Низька заробітна плата, незаконні звільнення, порушення трудових умов і прав працівників, особливо в умовах відсутності стабільної роботи.

Державна допомога та компенсації. Проблеми з отриманням державної допомоги, компенсацій за втрату майна, травмування або смерть близьких осіб унаслідок бойових дій та багато інших питань.

Де проконсультуватися з юристом безкоштовно

Як відновити втрачені документи? Як оформити допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб? Куди звертатися, аби отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно? Ці та ще багато інших викликів постають перед українцями. Щоб впоратися з ними, важливо знати свої права, захищати їх, або звертатися по допомогу до юристів БФ "Право на захист".

Ви можете:

проконсультуватися з юристом в одному з офісів БФ "Право на захист" у будні, з 9:00 до 17:00;

зателефонувати на безоплатну юридичну лінію допомоги за номерами: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, або (093) 507 50 90;

надіслати запит у телеграмі в будні, з 8:00 до 21:00: t.me/pravonazahist;

отримати консультацію юриста онлайн через чат-бот "Юридичний порадник для ВПО": https://chatbot.r2p.org.ua

У відео ви зможете детальніше ознайомитися із тим, як захистити свої права.

Відео: Безоплатна юридична допомога від БФ "Право на захист"