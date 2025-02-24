От справок ВПЛ до выплат. Где получить бесплатную консультацию юриста

Какие юридические вопросы возникают у украинцев во время войны

Во время войны люди могут сталкиваться с различными юридическими проблемами, и далеко не всегда люди могут оплатить услуги квалифицированных юристов за свой счет.

Нарушение прав собственности. Вследствие военных действий могут быть сложности с защитой прав собственности, особенно в случае временной потери доступа к имуществу из-за оккупации или боевых действий.

Призыв и мобилизация. Проблемы, связанные с мобилизацией. В частности, несоблюдение прав военнообязанных, конфликты с представителями органов ТЦК и СП.

Нарушение прав беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, могут сталкиваться с трудностями в вопросах регистрации, получения социальных выплат, юридической помощи, поиска жилья.

Права работников: Низкая заработная плата, незаконные увольнения, нарушение трудовых условий и прав работников, особенно в условиях отсутствия стабильной работы.

Государственная помощь и компенсации. Проблемы с получением государственной помощи, компенсаций за потерю имущества, травмирование или смерть близких лиц в результате боевых действий и много других вопросов.

Где проконсультироваться с юристом бесплатно

Как восстановить утраченные документы? Как оформить помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц? Куда обращаться, чтобы получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество? Эти и еще много других вызовов стоят перед украинцами. Чтобы справиться с ними, важно знать свои права, защищать их, или обращаться за помощью к юристам БФ "Право на захист".

Вы можете:

проконсультироваться с юристом в одном из офисов БФ "Право на захист" в будние, с 9:00 до 17:00;

позвонить на бесплатную юридическую линию помощи по номерам: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, или (093) 507 50 90;

отправить запрос в телеграмме в будни, с 8:00 до 21:00: t.me/pravonazahist;

получить консультацию юриста онлайн через чат-бот "Юридический советчик для ВПЛ": https://chatbot.r2p.org.ua

В видео вы сможете подробнее ознакомиться с тем, как защитить свои права.

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