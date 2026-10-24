Від Донбасу до Одеси: ISW розкрив справжні територіальні амбіції РФ

Аналітики зауважили, що російський диктатор Володимир Путін продовжує заявляти про територіальні претензії до України, які виходять далеко за межі Донбасу. Для обґрунтування своїх вимог він посилається на власне трактування історії та стверджує, що українці й росіяни нібито є "одним народом".

Так, 22 жовтня Путін заявив, що окуповані українські території нібито є "територією історичної Росії". Того ж дня він відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського, який напередодні запропонував заморозити бойові дії по поточній лінії фронту в межах угоди про припинення вогню.

За даними ISW, під поняттям "історична Росія" Путін, імовірно, має на увазі так звану "Новоросію". Це вигадана й нечітко окреслена концепція регіону на півдні та сході України, який російська влада намагається представити як невід'ємну частину РФ.

До територій, які Кремль включає до цієї концепції, належать Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. Однак цим перелік не обмежується: у російських уявленнях про "Новоросію" також фігурують Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

Таким чином, заяви Москви про "історичні права" стосуються значно ширшої території, ніж та, яку російська армія намагається захопити на Донбасі.

Чого Росія вимагає від України

Наразі Кремль наполягає на приєнанні до Росії територій, які залишаються під контролем України, зокрема в трьох областях.

Москва вимагає, щоб Україна віддала:

20,5% Донецької області , які перебувають під українським контролем;

, які перебувають під українським контролем; 24,5% Запорізької області , включно із Запоріжжям. До повномасштабного вторгнення в місті мешкало понад 700 тисяч людей;

, включно із Запоріжжям. До повномасштабного вторгнення в місті мешкало понад 700 тисяч людей; 30% Херсонської області, зокрема Херсон. До війни населення міста становило майже 300 тисяч осіб.

Заяви Путіна свідчать, що територіальні претензії Росії можуть виходити далеко за межі цих вимог. За оцінкою ISW, вони не обмежуються так званим "фортечним поясом" України на Донеччині й потенційно можуть охоплювати всю територію країни.

Чому Кремль не готовий до компромісу

Путін продовжує наполягати на досягненні всіх заявлених військових цілей Росії. Серед них - вимоги, які фактично передбачають повну капітуляцію України.

В ISW вважають, що така позиція свідчить про відсутність у Кремля готовності до компромісного мирного врегулювання. Переговори з Києвом Москва, за оцінкою аналітиків, розглядає передусім як спосіб домогтися прийняття Україною російських умов, а не як можливість знайти взаємоприйнятне рішення.

Відмова Путіна підтримати пропозицію про припинення вогню по нинішній лінії фронту також демонструє, що Росія не готова просто зафіксувати поточну ситуацію на полі бою. Заяви про "історичну Росію" дають підстави припускати, що територіальні цілі Кремля можуть бути значно масштабнішими за ті, які Москва озвучує в межах вимог щодо окремих областей.