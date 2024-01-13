Від чого зараз залежить курс долара та чого очікувати: прогноз на наступний тиждень

Протягом наступного тижня валютний ринок поступово "одужуватиме" від грудневої напруги, пов’язаної з нерозв’язаним питанням макрофінансової допомоги на 2024 рік, а також певною напругою в суспільстві через низку політичних факторів, а також масованими обстрілами України.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
"Водночас можна констатувати, що попри певні ознаки девальвації гривні вже у січні Національний банк України повернеться до ефективної тактики м’якого втручання на ринок через валютні інтервенції задля досягнення балансу між попитом і пропозицією", - сказав він.
Як зазначив банкір, відповідно баланс на міжбанку вплине на ситуацію на готівковому ринку, адже із введенням режиму "керованої гнучкості" курсоутворення на готівковому ринку відбувається з огляду на міжбанк з додаванням незначного відсотка прибутку.
За його словами, на даний час головний фактор, що суттєво впливатиме на валютний ринок, - це обсяг та ритмічність макрофінансової допомоги. І чим менше буде невизначеності в цьому питанні, тим меншим буде тиск на ринок і тим прогнозованішою буде курсова ситуація.
"Звісно Україна очікує на рішення Конгресу США про виділення допомоги на 2024 рік. І частково від ухваленого рішення, а також від обсягу допомоги може залежати подальша доля валютного ринку. Однак, повторюся, ринок вже позбувся деструктивної передноворічної напруги", - додав Лєсовий.
Як прогнозує експерт, з 15 по 21 січня основні показники ринку будуть такими:
"Таким чином, наступного тижня можна розраховувати на те, що ринок повернеться до започаткованих трендів грудня, сутність яких полягає у поступовому наближенні курсів міжбанку і готівкового ринку та створення передумов до єдиного курсу валют. Також важливим буде збереження і дотримання балансу між попитом і пропозицією. Відтак всі курсові зміни відбуватимуться з огляду саме на стан рівноваги між покупцями та продавцями валюти", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, курс долара значно знизився останніми днями та впав нижче 38 гривень на міжбанку. Офіційний курс знизився до показників кінця грудня минулого року - 37,83 грн/долар. Причиною стало зменшення дефіциту валюти на міжбанку, через що НБУ скоротив продаж доларів. Відповідно на готівковому ринку курс впав нижче 39 гривень.