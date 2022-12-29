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Від чого залежить ймовірність залучення Білорусі до війни проти України: відповідь ЗСУ

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Четвер 29 грудня 2022 12:35
Від чого залежить ймовірність залучення Білорусі до війни проти України: відповідь ЗСУ Фото: залучення армії Білорусі до війни проти України залежить від Донецького спрямування (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Імовірність залучення армії Білорусі до війни проти України залежить від успіхів просування окупантів на Донецькому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Перспективи залучення Білорусі до війни проти України безпосередньо залежать від можливості російських військ просунутися на донецькому напрямку, а також від активності дій ЗСУ", - зазначив Громов.

Начальник Головного оперативного управління також зазначив, що сьогодні Росія вивезла з білоруських територій усі запаси боєприпасів до артсисем. У свою чергу, Мінськ має обмежені можливості щодо забезпечення боєприпасами наступного угруповання військ зі своєї території.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що,за даними британської розвідки, Росія перекинула до Білорусі частини своєї танкової армії, яка була розгромлена в Україні.

Також ми писали, що, за словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою.

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