Від чого залежить розмір добровільної економії електроенергії: відповідь "Укренерго"
Обсяг добровільного скорочення електроенергії в Україні залежить від того, чи застосовуються віялові відключення. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що люди змінюють свою поведінку.
Про це РБК-Україна йдеться у матеріалі РБК-Україна "Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему".
За його словами, економія залежить від того, де востаннє застосовували графіки примусових відключень - вони впливають на поведінку споживачів.
"У регіонах, де були відключення, споживачі більше вдаються до добровільної економії. Там, де відключень було менше, відповідно можлива менша економія", - розповів голова "Укренерго".
Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що обсяг добровільного скорочення електроенергії в Україні становить 5-10%.