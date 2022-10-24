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От чего зависит размер добровольной экономии электроэнергии: ответ "Укрэнерго"

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 10:41
От чего зависит размер добровольной экономии электроэнергии: ответ "Укрэнерго" Фото: добровольная экономия электроэнергии зависит от веерных отключений (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Объем добровольного сокращения электроэнергии в Украине зависит от того, применяются ли веерные отключения. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в люди меняют свое поведение.

Об этом РБК-Украина говорится в материале РБК-Украина "Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему".

По его словам, экономия зависит от того, где в последний раз применяли графики принудительных отключений - они влияют на поведение потребителей.

"В регионах, где были отключения, потребители больше прибегают к добровольной экономии. Там, где отключений было меньше, соответственно возможна меньшая экономия", - рассказал глава "Укрэнерго".

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что объем добровольного сокращения электроэнергии в Украине составляет 5-10%.

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Электроэнергия Укрэнерго
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