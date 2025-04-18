Чи загрожує Сумам та Харкову новий російський наступ: аналіз експерта

Крім Покровського напрямку, російські війська намагаються діяти й на Харківському та Сумському напрямках. І це не просто спроби "промацати" оборону, адже там точаться важкі бої.

"Ворог робить всі зусилля для того, щоб розбити український плацдарм, викинути український контингент з Курської області. Але поки що безуспішно", – зазначив Нарожний.

Експерт пояснив, що поки український плацдарм на Курщині існує, говорити про можливості широкомасштабного наступу на Сумську та Харківську області нереально.

Також він звернув увагу на інтенсивність бойових дій, зауваживши, що зараз ворог здійснює близько 150–160 боєзіткнень на добу, скидає 120–140 авіаційних бомб і проводить 5–7 тисяч артобстрілів.

"Малоймовірно, що вони зможуть збільшити цей темп, навіть з перекиданням резервів", – сказав експерт.

Він додав, що історичний максимум становив приблизно 190 боєзіткнень, і така інтенсивність трималася лише кілька днів.

За його словами, наразі ми перебуваємо на початку весняно-літньої кампанії. Експерт вважає малоймовірним раптовий наступ з нового напрямку, адже противник уже окреслив можливі напрями - це Сумщина та Харківщина. Однак він підкреслив, що "не треба очікувати, що там буде якийсь швидкий прорив фронту", оскільки РФ не має достатньо резервів та ресурсів для такого наступу.

Також він зазначив, що росіяни тиснуть з Лиманського напрямку на Куп’янськ, де мають деякі тактичні успіхи. Це, за словами експерта, спроба заходу в тил оборонців Харківщини.

Щодо Сумщини, він наголосив: "Треба розуміти, що таке Сумщина. Сумщина – це ліси". За його словами, ворог зайшов до села Новеньке й намагається там закріпитися. За ним - Басівка, відокремлена від Юнаківки річкою, яку доведеться форсувати.

"Це завжди величезні проблеми. А далі – величезний ліс на шляху до Сум. І цей ліс стане величезною природною фортецею", – сказав експерт.

Він додав, що наразі росіяни навіть не можуть дійти до Юнаківки, а на інших ділянках Сумської області бої не розпочаті. Водночас на півночі Сумщини ведуться артилерійські обстріли по Глухову та інших містах, однак сухопутної операції ворог не розпочав.

"60 тисяч – це відносно невелика кількість. Вони на Покровському напрямку мають більше 100 тисяч. І ми ці 100 тисяч успішно відбиваємо. Вони такою кількістю бійців нічого зробити не можуть", – підсумував експерт, додавши, що і на Запорізькому напрямку вороже угруповання (30–40 тисяч осіб) також не здатне досягти цілей.