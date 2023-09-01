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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від чого залежатиме спосіб деокупації Криму: відповідь Зеленського

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Питання деокупації Криму можна вирішити військовим чи дипломатичним шляхом. Усе залежатиме від поведінки ворога.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на In Terris.

Як відзначив президент, без повної деокупації Криму, Донбасу та інших територій - в Україні та на європейському просторі не може бути сталого миру. Як й решта цивілізованих країн - Київ ніколи не визнає російську окупацію.  

"Це можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом (питання звільнення Криму, - ред.). Російські війська повинні залишити півострів без подальшого тиску, це збереже життя", - пояснив президент. 

Звільнення Криму 

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських загарбників, однак для цього знадобиться проведення наземної операції.

Зокрема про військовий шлях деокупації заявляв секретар РНБО Олексій Даніло. 

"Тільки вигнавши її (Росію, - ред.) з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу", - пояснив секретар РНБО. 

В кінці липня Буданов стверджував про те, що ЗСУ мають скоро увійти до Криму. Фактично до звільнення півострова залишилося чекати недовго.

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