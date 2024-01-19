Від чого залежатиме, чи реалізує свої плани РФ на фронті у 2024 році: думка експерта

"Незважаючи на все, українські сили, впевнено тримають оборону. І я не виключав би, що самі можуть готувати наступальні дії на окремих напрямках, коли складуться умови. А по-друге, розширюються наші можливості", - сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

Наприклад, за його словами, вперше в історії було знищено літак далекого радіолокаційного виявлення (Україна минулого тижня збила літак А-50, – ред.), ми бачимо нарощування ударів по об'єктах у Криму та на території Росії.

"Тобто Україна працює над тим, щоб завдати якомога більших втрат, щоб ворог не реалізував свої плани", – зазначив він.

Плани РФ на 2024 рік

Раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна назвав низку стратегічних цілей Росії на 2024 рік. Перша – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, друга – утримати захоплені території на півдні. Паралельно будуть спроби знищити нашу систему ППО, авіацію та оборонні об'єкти.

Нагадаємо, російські війська постійно заявляють про бажання повного захоплення Донецької області, щоразу називаючи нові дати "ікс". Наприклад, у середині жовтня минулого року начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповідав, що російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Вони розраховували вийти на адміністративні кордони регіону до 31 грудня.