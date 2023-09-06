Від чого залежать терміни вступу України в Євросоюз: відповідь посла

"У процесі вступу в ЄС майже все залежить від кандидата, тобто від вас. Або ще можна використати точний та обнадійливий термін, який нещодавно вжив президент (Європейської ради - ред.) Шарль Мішель: "від майбутньої країни-члена". Тобто від того, як ви виконуватимете "домашнє завдання", - зазначив Маасікас.

При цьому він уточнив, що розширення Євросоюзу є можливим до 2030 року. Сам блок уже доріс до готовності прийняти Україну.

"Ви дуже добре знаєте, що деякі речі, які ЄС зробив з 24 лютого минулого року, були немислимі ще напередодні. Зокрема, немислимим був той новий поштовх до розширення Євросоюзу, який ми спостерігаємо. Друге, що дає впевненість - це підтримка України ЄС та громадянами ЄС", - додав посол.

За його словами, "втоми від України" зараз немає, і про це свідчать дані опитування Євробарометра навесні 2023 року. Воно показало, що приблизно 70% жителів країн ЄС підтримують політику власного уряду та політику ЄС щодо України.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус-кандидата на вступ в Євросоюз. Після цього блок поставив перед нашою країною низку умов для членства.

Процес вступу в ЄС включає початок відповідних переговорів. Офіційні особи України вже неодноразово наголошували, що розраховують на початок таких переговорів до кінця 2023 року.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна намагається бути готовою до переговорів до кінця року.