Від чого буде залежати зміна курсу долара: відповідь НБУ

Національний банк України не збирається змінювати свою політику на валютному ринку. Регулятор контролюватиме курс, щоб досягти зниження рівня інфляції.
Про це сказав заступник сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Центру економічної стратегії.
"Логіка наших дій чітко вписується в ту стратегію поступового переходу до інфляційного таргетування і пом'якшення валютних обмежень, та переходу до керованої гнучкості обмінного курсу, яку минулого року ми затвердили в результаті співпраці та обговорення з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду", - сказав він.
Ніколайчук нагадав, тиждень тому Рада Національного банку затвердила основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, де окрім затвердження режиму гнучкого інфляційного таргетування також і закріпила основи валютно-курсової політики, яка залишається незмінною.
"Ми своїми діями продовжимо закривати дефіцит структурний дефіцит валюти приватного сектору, який в нас складається в умовах повномасштабної війни. Ми своїми діями будемо допомагати валютному ринку уникати надмірних курсових коливань, і ми будемо своїми діями забезпечувати таку ситуацію, за якої ми зберігатимемо контроль як за курсовими та інфляційними очікуваннями, а також виконуватимемо свої завдання і забезпечення привабливості інструментів у національній валюті і власне так курсові параметри", - додав заступник голови НБУ.
Ніколайчук зазначив, що дії НБУ на валютному ринку будуть калібрувати, як це роблять від монетарного комітету до монетарного комітету. "Водночас загальна спрямованість наших дій залишатиметься незмінною", - сказав він.
НБУ після очікуваного стрибка інфляції наприкінці цього року до 8,5% буде спрямовувати свої дії на те, щоб розвернути інфляцію і в наступному році знизити її. "Там приблизно до 7%, і вже там досягнути своїх цілей з 5% у 26 році. Зрозуміло, що цього неможливо буде зробити, якщо ми не зможемо виконати ті завдання валютно-курсової політики, які я перелічив", - пояснив Ніколайчук.
Нагадаємо, НБУ фактично визначає курс гривні до долара своїми інтервенціями на валютному ринку. За початку року курс долара зріс більш ніж на 8%, що зменшує привабливість гривневих депозитів та ОВДП, ставки за якими дещо перевищують 10%. Крім того, девальвація гривні призводить до зростання інфляції. Таким чином, до кінця року НБУ обмежений в тому, щоб підвищувати курс долара до кінця року, оскільки це буде негативно впливати на інфляційні очікування.