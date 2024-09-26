Від чого буде залежати зміна курсу долара: відповідь НБУ

"Логіка наших дій чітко вписується в ту стратегію поступового переходу до інфляційного таргетування і пом'якшення валютних обмежень, та переходу до керованої гнучкості обмінного курсу, яку минулого року ми затвердили в результаті співпраці та обговорення з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, тиждень тому Рада Національного банку затвердила основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, де окрім затвердження режиму гнучкого інфляційного таргетування також і закріпила основи валютно-курсової політики, яка залишається незмінною.

"Ми своїми діями продовжимо закривати дефіцит структурний дефіцит валюти приватного сектору, який в нас складається в умовах повномасштабної війни. Ми своїми діями будемо допомагати валютному ринку уникати надмірних курсових коливань, і ми будемо своїми діями забезпечувати таку ситуацію, за якої ми зберігатимемо контроль як за курсовими та інфляційними очікуваннями, а також виконуватимемо свої завдання і забезпечення привабливості інструментів у національній валюті і власне так курсові параметри", - додав заступник голови НБУ.

Ніколайчук зазначив, що дії НБУ на валютному ринку будуть калібрувати, як це роблять від монетарного комітету до монетарного комітету. "Водночас загальна спрямованість наших дій залишатиметься незмінною", - сказав він.

НБУ після очікуваного стрибка інфляції наприкінці цього року до 8,5% буде спрямовувати свої дії на те, щоб розвернути інфляцію і в наступному році знизити її. "Там приблизно до 7%, і вже там досягнути своїх цілей з 5% у 26 році. Зрозуміло, що цього неможливо буде зробити, якщо ми не зможемо виконати ті завдання валютно-курсової політики, які я перелічив", - пояснив Ніколайчук.