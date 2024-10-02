Від бюджетних квартир до елітних таунхаусів. За скільки можна купити житло в Італії

Що відбувається на ринку нерухомості в Італії

У вересні Федеральна резервна система Італії знизила процентну ставку на нерухомість вперше за чотири роки. Іпотечні ставки відреагували на це коливаннями. Середня тижнева 30-річна фіксована ставка впала з 6,2% до 6,09%, а денна ставка піднялася з 6,15% до 6,17%.

Торік продажі житла впали до найнижчого рівня за майже три десятиліття. У серпні цього року продажі знизились на 2,5% порівняно з попереднім місяцем і на 4,2% порівняно з минулим роком.

Італійські експерти заявляють, що в країні бракує мільйонів будинків, через це ціни на нерухомість залишаються високими.

Скільки коштують квартири у найбільших містах

У Мілані однокімнатні квартири, площею 35–45 кв. м, коштують 238–339 тис. євро (10,8 млн грн – 15,4 млн грн), двокімнатні, площею 80-90 кв. м, продають за 425–520 тис. євро (19,3 – 23,7 млн грн), трикімнатні, площею понад 100 "квадратів", можна купити за ціною від 590 тис. євро (26,9 млн грн).

У Римі ціни на нерухомість значно нижчі, а от пропозицій на ринку доволі багато. В середньому однокімнатну квартиру тут можна купити за ціною 97–119 тис. євро (4,4 млн - 5,4 млн грн), якщо її площа коливається у межах 36–43 кв. м. Двокімнатне житло, площею 63–75 кв. м, продають по 212–275 тис. євро (9,6 млн – 12,5 млн грн). Ціни на трикімнатні квартири, площею понад 100 "квадратів", стартують від 370 тис. євро (16,8 млн грн).

Ціни на однокімнатні квартири у Мілані (скриншот сайту Іdealista)

У Неаполі ціни на житло значно нижчі, ніж у Мілані і Римі. На ринку міста пропонують однокімнатні квартири, площею 33 кв. м, за 55 тис. євро (2,5 млн грн). Двокімнатні, площею 45–70 кв. м, коштують 110–180 тис. євро (5 млн – 8,2 млн грн), трикімнатні, з площею понад 100 "квадратів", продають за ціною від 340 тис. євро (15,5 млн грн).

У Венеції ціни на нерухомість близькі до цін у Римі. Тут за однокімнатну квартиру, площею 40 кв. м, просять від 115 тис. євро (5,2 млн грн). Ціни на двокімнатне житло, площею 70 "квадратів", коливаються від 225 тис. до 300 тис. євро (10,2 млн – 13,6 млн грн), а трикімнатні квартири, площею від 100 "квадратів" коштують від 450 тис. євро (20, 5 млн грн).

Ціни на двокімнатні квартири у Венеції (скриншот сайту Іdealista)

Які ціни на будинки й таунхауси

У Мілані можна купити таунхаус до 100 "квадратів" за ціною 428 тис. євро (19,5 млн грн), а от будинки на ринку практично усі із площею понад 250 "квадратів". Такі коштують від 750 тис. євро (34,2 млн грн). При цьому у цю ціну входить і гараж.

У Римі на ринку нерухомості можна знайти будинки на різний смак і бюджет. Житло, площею 100 кв. м, коштує від 495 тис. євро (22,5 млн грн), якщо площа понад 170 кв. м – ціна становить 729 тис. євро (33,2 млн грн).

У Неаполі будинки, площею 110–140 кв. м, продають за ціною 83 тис. – 415 тис. євро (3,7 млн – 18,9 млн грн).

У Венеції будинки, площею 155–160 "квадратів" можна купити за 760 тис. – 1 млн євро (34 млн – 45,6 млн грн).

Ціни на житло у Венеції (скриншот сайту Іdealista)