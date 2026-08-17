Від Буковеля до Верховини: скільки коштує орендувати будинок у Карпатах наприкінці літа

Наприкінці літа Карпати традиційно залишаються популярним напрямком для коротких поїздок. Водночас ціни на подобову оренду будинків у різних туристичних локаціях можуть відрізнятися у кілька разів, а за рік у більшості з них вартість змінилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX.
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Найдорожчим серед проаналізованих напрямків залишається Буковель (Поляниця). Медіанна вартість подобової оренди будинку тут становить 4 000 гривень - стільки ж, як і рік тому.
Майже стільки ж коштує житло в Татарові - 3 925 гривень за добу. За рік ціна зросла приблизно на 5%.
По 3 000 гривень на добу в середньому коштує оренда будинку у Славському, Микуличині, Косові та Пилипці. Водночас динаміка в цих локаціях різна:
На Драгобраті медіанна ціна оренди будинку становить 2 800 гривень на добу. Рік тому вона була лише 900 гривень.
Стільки ж коштує оренда у Сколе - близько 2 800 гривень, що на 22% більше, ніж торік.
У Яремче будинок можна орендувати в середньому за 2 500 гривень на добу - на 25% дорожче, ніж рік тому.
Ще доступнішими є Ворохта та Воловець, де медіанна вартість становить близько 2 000 гривень за добу. У Ворохті ціна за рік зросла на 10%, а у Воловці - більш ніж удвічі: торік медіанна вартість становила 900 гривень.
Найдешевшим серед проаналізованих напрямків виявилася Верховина - медіанна ціна становить 750 гривень за добу. Рік тому вона була значно вищою - 2 500 гривень.
В OLX зазначають, що така суттєва різниця може бути пов'язана зі зміною кількості та структури пропозицій. Зокрема, поява на платформі більшої кількості бюджетних варіантів може вплинути на медіанну вартість.
Якщо порівняти нинішні ціни з показниками 2022 року, в окремих популярних карпатських локаціях оренда будинків помітно подорожчала.
У Яремче медіанна вартість зросла з 1 500 до 2 500 гривень на добу.
У Ворохті - з 1 200 до 2 000 гривень, а в Микуличині - з 1 800 до 3 000 гривень.
Таким чином, у кожній із цих трьох локацій за період з 2022 року медіанна вартість оренди зросла приблизно на 67%.
Загалом у більшості проаналізованих туристичних локацій Карпат оренда будинків за останній рік подорожчала. Водночас ціни залежать не лише від популярності курорту, а й від кількості та типу доступних пропозицій, тому навіть у сусідніх населених пунктах динаміка може суттєво відрізнятися.
Раніше РБК-Україна розповідало про п'ять малолюдних гірських сіл Карпат, куди можна поїхати за тишею, природою та автентичною атмосферою. Серед них - Дземброня, Кривопілля, Криворівня, Явірник і Бистрець. Ми писали, чим особливе кожне село та який відпочинок воно може запропонувати тим, хто хоче уникнути популярних туристичних місць на кшталт Яремче чи Буковеля.
Зазначимо, у Карпатах є замки, про які не знають навіть досвідчені мандрівники.