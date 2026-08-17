От Буковеля до Верховины: сколько стоит арендовать дом в Карпатах в конце лета

К концу лета Карпаты традиционно остаются популярным направлением для коротких поездок. В то же время, цены на посуточную аренду домов в разных туристических локациях могут отличаться в несколько раз, а за год в большинстве из них стоимость изменилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.
Главное:
Самым дорогим среди проанализированных направлений остается Буковель (Поляница). Медианная стоимость посуточной аренды дома составляет 4 000 гривен - столько же, как и год назад.
Почти столько же стоит жилье в Татарове - 3 925 гривен в сутки. За год цена выросла примерно на 5%.
По 3 000 гривен в сутки в среднем стоит аренда дома в Славском, Микуличине, Косово и Пилипце. В то же время динамика в этих локациях разная:
На Драгобрате медианная цена аренды дома составляет 2 800 гривен в сутки. Год назад она была всего 900 гривен.
Столько же стоит аренда в Сколе - около 2 800 гривен, что на 22% больше, чем в прошлом.
У Яремче дом можно арендовать в среднем за 2 500 гривен в сутки - на 25% дороже, чем год назад.
Еще доступнее Ворохта и Воловец, где медианная стоимость составляет около 2 000 гривен в сутки. В Ворохте цена за год выросла на 10%, а в Воловце - более чем вдвое: в прошлом году медиа стоимость составила 900 гривен.
Самым дешевым среди проанализированных направлений оказалась Верховина - медианная цена составляет 750 гривен в сутки. Год назад она была значительно выше - 2 500 гривен.
В OLX отмечают, что столь существенная разница может быть связана с изменением количества и структуры предложений. В частности, появление на платформе большего количества бюджетных вариантов может отразиться на медианной стоимости.
Если сравнить нынешние цены с показателями 2022 года, в некоторых популярных карпатских локациях аренда домов заметно подорожала.
В Яремче медианная стоимость выросла с 1 500 до 2 500 гривен в сутки.
В Ворохте - с 1 200 до 2 000 гривен, а в Микуличине - с 1 800 до 3 000 гривен.
Таким образом, в каждой из этих трех локаций за период с 2022 года медианная стоимость аренды выросла примерно на 67%.
В целом у большинства проанализированных туристических локаций Карпат аренда домов за последний год подорожала. В то же время, цены зависят не только от популярности курорта, но и от количества и типа доступных предложений, поэтому даже в соседних населенных пунктах динамика может существенно отличаться.
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Отметим, в Карпатах есть замки, о которых не знают даже опытные путешественники.