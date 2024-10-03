Від бухгалтера до трактористки. Як жінка з Вінниччини освоїла чоловічу професію
Усе більше чоловіків в Україні стають на захист країни, а жінкам доводиться освоювати чоловічі професії.
РБК-Україна із посиланням на Вінницький обласний центр зайнятості розповідає, як жінки у регіоні освоюють "чоловічі" професії.
Через повномасштабну війну в Україні багато професій, які традиційно вважалися "чоловічими", стикаються з гострою нестачею кадрів. Це змушує жінок шукати нові професійні можливості. Однією з них є Олеся Лобур із Гайсинського району Вінницької області, яка вирішила опанувати фах тракториста.
Торік Олеся звернулася до центру зайнятості, де їй запропонували пройти п'ятимісячний курс навчання на тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1. Після закінчення навчання вона зареєструвалася як фізична особа-підприємець (ФОП) та почала надавати послуги місцевим жителям.
Жінка має трактор, який колись придбав її батько. Спочатку вона використовувала його для власних потреб, але після завершення навчання почала виконувати сезонні роботи для сусідів та знайомих.
Олеся Лобур (фото - Вінницький обласний центр зайнятості)
Олеся Лобур розповідає, що її мотивує не лише результат роботи, а й підтримка з боку сім’ї. Вона сама виховує трьох дітей, які допомагали їй у навчанні та вивченні правил для курсів тракториста. Вона вже опанувала багато різних професій – працювала бухгалтером, економістом, продавцем, перукарем, а зараз у сезон – трактористкою.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні через мобілізацію спостерігається суттєва нестача робочої сили. У Мінсоцполітики наголошують на важливості програм перекваліфікації для українців, які залишаються в тилу, зокрема жінок, що опановують професії, які раніше вважалися "чоловічими", такі як тілоохоронці, водії вантажівок і трактористи.
Ми також писали, що нерівність в оплаті праці між чоловіками та жінками залишається актуальною проблемою протягом багатьох років. Через суспільні стереотипи та інші фактори, жінки в Україні отримують нижчі зарплати, навіть обіймаючи керівні посади. Водночас уряд вже впроваджує програму, спрямовану на скорочення гендерного розриву на ринку праці.
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