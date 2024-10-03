От бухгалтера к трактористке. Как женщина из Винницкой области освоила мужскую профессию

Все больше мужчин в Украине становится на защиту страны, а женщинам приходится осваивать мужские профессии.

РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной центр занятости рассказывает, как женщины в регионе осваивают "мужские" профессии.

Из-за полномасштабной войны в Украине многие профессии, традиционно считавшиеся "мужскими", сталкиваются с острой нехваткой кадров. Это вынуждает женщин искать новые профессиональные возможности. Одной из них является Олеся Лобур из Гайсинского района Винницкой области, которая решила овладеть специальностью тракториста.

В прошлом году Олеся обратилась в центр занятости, где ей предложили пройти пятимесячный курс обучения на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории А1. После окончания учебы она зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) и начала оказывать услуги местным жителям.

У женщины есть трактор, который когда-то приобрел ее отец. Сначала она использовала его для собственных нужд, но после окончания учебы начала выполнять сезонные работы для соседей и знакомых.

Олеся Лобур (фото – Винницкий областной центр занятости)

Олеся Лобур рассказывает, что мотивирует ее не только результат работы, но и поддержка со стороны семьи. Она сама воспитывает троих детей, которые помогали ей в обучении и изучении правил курсов тракториста. Она уже овладела многими профессиями – работала бухгалтером, экономистом, продавцом, парикмахером, а сейчас в сезон – трактористкой.