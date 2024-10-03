От бухгалтера к трактористке. Как женщина из Винницкой области освоила мужскую профессию
Все больше мужчин в Украине становится на защиту страны, а женщинам приходится осваивать мужские профессии.
РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной центр занятости рассказывает, как женщины в регионе осваивают "мужские" профессии.
Из-за полномасштабной войны в Украине многие профессии, традиционно считавшиеся "мужскими", сталкиваются с острой нехваткой кадров. Это вынуждает женщин искать новые профессиональные возможности. Одной из них является Олеся Лобур из Гайсинского района Винницкой области, которая решила овладеть специальностью тракториста.
В прошлом году Олеся обратилась в центр занятости, где ей предложили пройти пятимесячный курс обучения на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории А1. После окончания учебы она зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) и начала оказывать услуги местным жителям.
У женщины есть трактор, который когда-то приобрел ее отец. Сначала она использовала его для собственных нужд, но после окончания учебы начала выполнять сезонные работы для соседей и знакомых.
Олеся Лобур (фото – Винницкий областной центр занятости)
Олеся Лобур рассказывает, что мотивирует ее не только результат работы, но и поддержка со стороны семьи. Она сама воспитывает троих детей, которые помогали ей в обучении и изучении правил курсов тракториста. Она уже овладела многими профессиями – работала бухгалтером, экономистом, продавцом, парикмахером, а сейчас в сезон – трактористкой.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине из-за мобилизации наблюдается существенная нехватка рабочей силы. В Минсоцполитики отмечают важность программ переквалификации для украинцев, которые остаются в тылу, в частности женщин, овладевающих профессиями, которые ранее считались "мужскими", такие как телохранители, водители грузовиков и трактористы.
Мы также писали, что неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами остается актуальной проблемой на протяжении многих лет. Из-за общественных стереотипов и других факторов, женщины в Украине получают более низкие зарплаты, даже занимая руководящие должности. В то же время, правительство уже внедряет программу, направленную на сокращение гендерного разрыва на рынке труда.
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