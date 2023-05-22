Від бронежилетів "Метінвест" перейшов до бронювання техніки, - Мироненко

"Ми організували виробництво на своїх виробничих майданчиках. Це мобільні укриття, які можуть використовуватися на передній лінії як бліндажі: вони вкопуються під землю, укриваються лісом, землею, і це дуже надійний захист. Я був на позиціях у хлопців, коли ми перевіряли, як це все працює, і вони дуже гарно відгукувалися про ці укриття. Також виробляємо бронежилети: ми зробили на наших підприємствах бронесталь, і зараз вже понад 150 тисяч бронежилетів зі сталі від "Метінвесту" допомагають нашим захисникам", - сказав Мироненко.

Зараз, за його словами, компанія робить акцент на бронюванні техніки - адже зараз всі військові забезпечені бронежилетами.

"Ми робимо зараз декілька проєктів разом із армійцями по бронюванню БТР, Хамерів та інших машин. Ми виробляємо сталь, а військові вже самі в себе на майданчиках збирають ці конструкції безпосередньо на техніці", - пояснив він.

Він також поділився тим, як змінювалися закупівлі для бійців - адже якщо від початку компанія купувала переважно дрони, аптечки та каски, то зараз їм потрібна техніка, щоб «приземляти» ворожі дрони.

"Ми більше ніж 1,5 тисячі дронів купили і передали. Також купуємо тепловізори, екофлоу - вся ця допомога і всі інші речі йдуть, я можу сказати, тисячами одиниць у військо. Та зараз акцент зараз стосовно покупних речей теж трішки змінився: більше зараз потрібні антидронові рушниці, комплекси, які подавляють радіозв’язок, щоб садити всі ці дрони, які літають. Також зараз ми купуємо й передаємо техніку для штурмових дій - прилади нічного бачення, нічні приціли", - розповів Мироненко.

Нагадаємо, "Метінвест" передала на гарячі напрямки фронту вже 200 модульних капсул зі хвилястої сталі, які здатні за правильної установки витримати обстріл 152-мм снарядами.

Передачі "Метінвест" здійснює в рамках ініціативи "Сталевий фронт", яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов.