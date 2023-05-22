От бронежилетов "Метинвест" перешел к бронированию техники, - Мироненко

"Мы организовали производство на своих производственных площадках. Это мобильные укрытия, которые могут использоваться на передней линии в качестве блиндажей: они вкапываются под землю, укрываются лесом, землей, и это очень надежная защита. Я был на позициях у ребят, когда мы проверяли, как это все работает, и они очень хорошо отзывались об этих укрытиях. Также производим бронежилеты: мы сделали на наших предприятиях бронесталь, и сейчас уже более 150 тысяч бронежиллетов из стали от "Метинвеста" помогают нашим защитникам", - сказал Мироненко.

Сейчас, по его словам, компания делает акцент на бронировании техники - ведь сейчас все военные обеспечены бронежилетами.

"Мы делаем сейчас несколько проектов вместе с армейцами по бронированию БТР, Хаммеров и других машин. Мы производим сталь, а военные уже сами у себя на площадках собирают эти конструкции непосредственно на технике", - пояснил он.

Он также поделился тем, как менялись закупки для бойцов - ведь если изначально компания покупала преимущественно дроны, аптечки и каски, то сейчас им нужна техника, чтобы приземлять вражеские дроны.

"Мы больше 1,5 тысяч дронов купили и передали. Также покупаем тепловизоры, экофлоу - вся эта помощь и все остальные вещи уходят, я могу сказать, тысячами единиц в армию. Но сейчас акцент сейчас относительно покупных вещей тоже немного изменился: больше сейчас нужны антидроновые ружья, комплексы, которые подавляют радиосвязь, чтобы сажать все летающие дроны. Также сейчас мы покупаем и передаем технику для штурмовых действий - приборы ночного видения, ночные прицелы", - рассказал Мироненко.

Напомним, "Метинвест" передала на горячие направления фронта уже 200 модульных капсул из волнистой стали, способных при правильной установке выдержать обстрел 152-мм снарядами.

Передачи "Метинвест" осуществляет в рамках инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.