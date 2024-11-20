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Від Armani: електричний Fiat 500 отримав "модну" версію

Середа 20 листопада 2024 17:10
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Від Armani: електричний Fiat 500 отримав "модну" версію Фото: Fiat 500 отримав "модну" версію
Автор: Константин Широкун

Fiat показав особливу версію 500e Giorgio Armani Edition для США. Спецверсію електричного хетчбека приготували до 125-річного ювілею італійського бренду, що відзначається цього року. Від звичайного 500е вона відрізняється унікальним забарвленням екстер'єру та колісними дисками з ініціалами G.A., а також стильним салоном з дорожчими оздоблювальними матеріалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зовні відмінностей від стандартної версії небагато – це особливі кольори кузова та 17-дюймові колісні диски з двоколірним анодованим оздобленням.

Салон отримав обробку з дерева з лазерною різкою та сидіння з логотипом Giorgio Armani, який вторить дизайну коліс. Також 500е обладнаний 10,25-дюймовим дисплеєм мультимедійної системи, панорамним дахом та аудіосистемою JBL із шістьма динаміками.

Від Armani: електричний Fiat 500 отримав &quot;модну&quot; версію

У рух хетчбек приводить електромотор потужністю 119 кінських сил, встановлений на передній осі. Він живиться від акумулятора на 42 кВт*год. Максимальна швидкість авто становить 151 км/год. На одному заряді тягової батареї електричний хетчбек може проїхати близько 240 кілометрів.

Від Armani: електричний Fiat 500 отримав &quot;модну&quot; версію

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