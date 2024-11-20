От Armani: электрический Fiat 500 получил "модную" версию

Fiat показал особую версию 500e Giorgio Armani Edition для США. Спецверсию электрического хэтчбека приготовили к отмечаемому в этом году 125-летнему юбилею итальянского бренда. От обычного 500е она отличается уникальной окраской экстерьера и колесными дисками с инициалами GA, а также стильным салоном с более дорогими отделочными материалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне отличий от стандартной версии немного – это особые цвета кузова и 17-дюймовые колесные диски с двухцветной анодированной отделкой.

Салон получил отделку из дерева с лазерной резкой и сиденье с логотипом Giorgio Armani, вторящим дизайн колес. Также 500е оснащен 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, панорамной крышей и аудиосистемой JBL с шестью динамиками.

В движение хэтчбек приводит электромотор мощностью 119 лошадиных сил, установленный на передней оси. Он питается от аккумулятора на 42 кВт*ч. Максимальная скорость авто составляет 151 км/ч. На одном заряде тяговой батареи электрический хэтчбек может проехать около 240 км.