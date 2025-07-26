Від античності до серіалів: які імена стали найпопулярнішими в Україні у 2025 році

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не можна називати дітей у 2025 році та чому саме.

Крім того, ми пояснювали, які українські імена здатні зберегти самобутність, легко "зазвучати" в іншій мові й сподобатися мешканцям різних країн (зокрема американцям).

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