Від античності до серіалів: які імена стали найпопулярнішими в Україні у 2025 році

Департамент державної реєстрації Мін'юсту поділився інформацією про те, які імена стали найбільш і найменш популярними в Україні у першій половині 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
За даними територіальних органів реєстрації актів цивільного стану, у першому півріччі 2025 року дітей в Україні найчастіше називали такими іменами:
"Олександр, Марк, Софія та Емілія - найпопулярніші імена в Україні цього року", - наголосили в Мін'юсті.
Найбільш популярними іменами у Київській області у першій половині року стали:
При цьому серед найменш вживаних опинились такі:
"Повний перелік найпопулярніших та найменш вживаних імен, якими називали дітей у першому півріччі 2025 року (по областях) можна переглянути за посиланням", - зауважили у Мін'юсті.
Серед незвичних імен, якими називали хлопчиків в Україні від початку 2025 року, згадуються, зокрема:
Тим часом дівчаток називали такими рідкісними іменами: Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв тощо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не можна називати дітей у 2025 році та чому саме.
Крім того, ми пояснювали, які українські імена здатні зберегти самобутність, легко "зазвучати" в іншій мові й сподобатися мешканцям різних країн (зокрема американцям).
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