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Від 715 до 2062 м. Снайпери ССО показали, як знищують росіян з великих відстаней

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Україна, Середа 12 липня 2023 14:43
Від 715 до 2062 м. Снайпери ССО показали, як знищують росіян з великих відстаней Фото: снайпери ССО показали, як знищують росіян з великих відстаней (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталія Гурковська

Українські снайпери Сил спеціальних операцій вбивають окупантів навіть з дуже великої відстані - від 715 до 2062 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій (ССО).

"Влучна робота снайперів ССО на великі відстані. На відео - ураження противника на дистанціях від 715 до 2062 метрів", - йдеться в повідомленні.

Робота снайперів

Зазначимо, що окупанти постійно стають мішенню українських снайперів на фронті. Так, до цього генерал Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані 420 м на Бахмутському напрямку. Крім того, група снайперів знищила живу силу противника та з 380 м у цьому районі. Був випадок знищення загарбника і з відстані 250 метрів.

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