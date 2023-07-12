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От 715 до 2062 м. Снайперы ССО показали, как уничтожают россиян с больших расстояний

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Украина, Среда 12 июля 2023 14:43
От 715 до 2062 м. Снайперы ССО показали, как уничтожают россиян с больших расстояний Фото: снайперы ССО показали, как уничтожают россиян с больших расстояний (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские снайперы Сил специальных операций убивают оккупантов даже с очень большого расстояния - от 715 до 2062 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций (ССО).

"Меткая работа снайперов ССО на большие расстояния. На видео - поражение противника на дистанциях от 715 до 2062 метров", - говорится в сообщении.

Работа снайперов

Отметим, что оккупанты постоянно становятся мишенью украинских снайперов на фронте. Так, до этого генерал Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил оккупанта с расстояния 420 м на Бахмутском направлении. Кроме того, группа снайперов уничтожила живую силу противника и с 380 м в этом районе. Был случай уничтожения захватчика и с расстояния в 250 метров.

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