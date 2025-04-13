Від 4,9 до 8,7 тисяч гривень: де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

За даними на 1 квітня 2025 року серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 708 гривень.

Далі йдуть Донецька (7 814 гривень), Луганська (7 314 гривень), Дніпропетровська області (7 082 гривні) та Київська області (6 671 гривня).

Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 931 гривня), Чернівецькій (5 100 гривень) і Закарпатській (5 175 гривень) областях.

Розмір пенсії на 1 квітня 2025 року (грн)

Україна 6 341,11 м. Київ 8 708,03 Донецька 7 813,93 Луганська 7 314,01 Дніпропетровська 7 081,85 Київська 6 670,97 Запорізька 6 646,61 Харківська 6 353,52 Полтавська 6 245,90 Одеська 6 146,68 Миколаївська 6 082,82 Житомирська 5 963,46 Чернігівська 5 884,79 Сумська 5 809,02 Рівненська 5 805,69 Львівська 5 801,97 Волинська 5 758,11 Кіровоградська 5 736,29 Черкаська 5 628,41 Вінницька 5 528,93 Хмельницька 5 480,69 Івано-Франківська 5 460,41 Херсонська 5 441,62 Закарпатська 5 174,80 Чернівецька 5 100,02 Тернопільська 4 930,93 Дані: ПФУ

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2025 року становив 6 341,11 гривень. Пенсії зросли на 552,06 гривень або на 9,5%.

Кількість пенсіонерів з початку року скоротилася на 12 тисяч осіб до 10,331 млн осіб.

Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,5 млн українців. Це становить 14,5% від загальної кількості пенсіонерів.