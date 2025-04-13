От 4,9 до 8,7 тысяч гривен: где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии

Самые высокие пенсии в Украине у жителей столицы и индустриальных регионов. На западе страны пенсии ниже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным на 1 апреля 2025 года среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 708 гривен.
Далее идут Донецкая (7 814 гривен), Луганская (7 314 гривен), Днепропетровская области (7 082 гривен) и Киевская области (6 671 гривна).
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 931 гривен), Черновицкой (5 100 гривна) и Закарпатской (5 175 гривен) областях.
Размер пенсии на 1 апреля 2025 года (грн)
|Украина
|6 341,11
|г. Киев
|8 708,03
|Донецкая
|7 813,93
|Луганская
|7 314,01
|Днепропетровская
|7 081,85
|Киевская
|6 670,97
|Запорожская
|6 646,61
|Харьковская
|6 353,52
|Полтавская
|6 245,90
|Одесская
|6 146,68
|Николаевская
|6 082,82
|Житомирская
|5 963,46
|Черниговская
|5 884,79
|Сумская
|5 809,02
|Ровенская
|5 805,69
|Львовская
|5 801,97
|Волынская
|5 758,11
|Кировоградская
|5 736,29
|Черкасская
|5 628,41
|Винницкая
|5 528,93
|Хмельницкая
|5 480,69
|Ивано-Франковская
|5 460,41
|Херсонская
|5 441,62
|Закарпатская
|5 174,80
|Черновицкая
|5 100,02
|Тернопольская
|4 930,93
|Данные: ПФУ
Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2025 года составил 6 341,11 гривен. Пенсии выросли на 552,06 гривен или на 9,5%.
Число пенсионеров с начала года сократилось на 12 тысяч человек до 10,331 млн человек.
Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,5 млн украинцев. Это составляет 14,5% от общего числа пенсионеров.