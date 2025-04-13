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От 4,9 до 8,7 тысяч гривен: где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии

Украина, Воскресенье 13 апреля 2025 08:10
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От 4,9 до 8,7 тысяч гривен: где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии Фото: пенсионеры в Киеве получают 8,7 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Самые высокие пенсии в Украине у жителей столицы и индустриальных регионов. На западе страны пенсии ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным на 1 апреля 2025 года среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 708 гривен.

Далее идут Донецкая (7 814 гривен), Луганская (7 314 гривен), Днепропетровская области (7 082 гривен) и Киевская области (6 671 гривна).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 931 гривен), Черновицкой (5 100 гривна) и Закарпатской (5 175 гривен) областях.

Размер пенсии на 1 апреля 2025 года (грн)

Украина 6 341,11
г. Киев 8 708,03
Донецкая 7 813,93
Луганская 7 314,01
Днепропетровская 7 081,85
Киевская 6 670,97
Запорожская 6 646,61
Харьковская 6 353,52
Полтавская 6 245,90
Одесская 6 146,68
Николаевская 6 082,82
Житомирская 5 963,46
Черниговская 5 884,79
Сумская 5 809,02
Ровенская 5 805,69
Львовская 5 801,97
Волынская 5 758,11
Кировоградская 5 736,29
Черкасская 5 628,41
Винницкая 5 528,93
Хмельницкая 5 480,69
Ивано-Франковская 5 460,41
Херсонская 5 441,62
Закарпатская 5 174,80
Черновицкая 5 100,02
Тернопольская 4 930,93
Данные: ПФУ

От 4,9 до 8,7 тысяч гривен: где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2025 года составил 6 341,11 гривен. Пенсии выросли на 552,06 гривен или на 9,5%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 12 тысяч человек до 10,331 млн человек.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,5 млн украинцев. Это составляет 14,5% от общего числа пенсионеров.

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