От 4,9 до 8,7 тысяч гривен: где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии

Самые высокие пенсии в Украине у жителей столицы и индустриальных регионов. На западе страны пенсии ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

По данным на 1 апреля 2025 года среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 708 гривен.

Далее идут Донецкая (7 814 гривен), Луганская (7 314 гривен), Днепропетровская области (7 082 гривен) и Киевская области (6 671 гривна).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 931 гривен), Черновицкой (5 100 гривна) и Закарпатской (5 175 гривен) областях.

Размер пенсии на 1 апреля 2025 года (грн)

Украина 6 341,11 г. Киев 8 708,03 Донецкая 7 813,93 Луганская 7 314,01 Днепропетровская 7 081,85 Киевская 6 670,97 Запорожская 6 646,61 Харьковская 6 353,52 Полтавская 6 245,90 Одесская 6 146,68 Николаевская 6 082,82 Житомирская 5 963,46 Черниговская 5 884,79 Сумская 5 809,02 Ровенская 5 805,69 Львовская 5 801,97 Волынская 5 758,11 Кировоградская 5 736,29 Черкасская 5 628,41 Винницкая 5 528,93 Хмельницкая 5 480,69 Ивано-Франковская 5 460,41 Херсонская 5 441,62 Закарпатская 5 174,80 Черновицкая 5 100,02 Тернопольская 4 930,93 Данные: ПФУ

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2025 года составил 6 341,11 гривен. Пенсии выросли на 552,06 гривен или на 9,5%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 12 тысяч человек до 10,331 млн человек.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,5 млн украинцев. Это составляет 14,5% от общего числа пенсионеров.