Від 3 тисяч доларів: ТОП-5 недорогих мінівенів із пробігом

Компактні автомобілі вагонного компонування шанують за їхню практичність і багатофункціональність. Разом з іншими плюсами ці якості спричинили і великий попит на мінівени, і відповідно, широку пропозицію на ринку. Про найцікавіші моделі таких машин з пробігом ми і поговоримо.

Крім практичності компактні машини вагонного компонування мають ще кілька принципових переваг. По-перше, в технічному плані більшість з них базується на агрегатах масових хетчбеків та седанів С-класу, а по-друге, і ціна їх часто співмірна з ціною того базового легковика. Автожурналісти rbc.ua пропонують огляд найбільш типових автомобілів цього сегменту, які популярні зараз серед українських власників.

Ford C-Max (3,2-17,5 тисяч доларів)

Недорога і зручна модель крім типово "венівських" переваг має ще одну особливість – чутливе, по-драйверському гостре кермо. Мотори на вибір бензинові і дизельні, можна знайти навіть гібридні версії з 2,0-літровим бензиновим двигуном, а у виконанні Plug-in цей гібрид проїжджає до 40 км на самій електриці. Додатковий плюс – C-Max офіційно продавався в Україні, а значить, є змога знайти машину з реально невеликим пробігом. Проте, найсвіжіші за роками екземпляри C-Max будуть з американського ринку.

Renault Scenic (2,6-18,5 тисяч доларів)

Без сумнівів, це один з найбільш поширених компактвенів на українському ринку, вибір його у кількох поколіннях на авторинках і інтернет-майданчиках просто величезний. З мінусів слід відзначити не дуже гарний стан багатьох екземплярів з Європи, де завдяки ціновій доступності багато екземплярів побували в руках незаможних власників. Більшість моторів "Сценіка" дизельні, і це справді гідні агрегати. Трансмісія, як і належить машині цього класу, доступна і механічна, і автоматична. Майте на увазі також подовжену версію Grand, але це багато у чому інша машина і вона потребує окремої розмови.

VW Touran (4,1-23,7 тисячі доларів)

В багатьох сенсах класичний (якщо не сказати еталонний) автомобіль, постачається в версіях на п’ять і сім місць. Вибір двигунів широкий, проте вони здебільшого дизельні. Будьте обережні з трансмісіями, серед яких є багато преселективних роботів DSG з неоднозначною репутацією. Пригнані з Німеччини екземпляри часто мають багату заводську комплектацію, аж до автономних підігрівачів двигуна і салону. Добре, що у продажу іноді трапляються машини, офіційно завезені в Україну – вони як правило мають більш прозору історію і не такі великі пробіги, як у "європейців".

Seat Altea XL (5,1-12,5 тисячі доларів)

Якщо характеризувати цю модель коротко, то це Volkswagen у яскравій харизматичній обгортці. Стильна і добротна машина з німецькою механікою всередині і з приперченою харизмою. Попри венівські пропорції кузова, модель добре керується, її п’ятимісний салон комфортний і функціональний. Мотори здебільшого дизельні, проте шанувальники бензину теж знайдуть дещо цікаве для себе. На ринку присутні здебільшого завезені з Європи екземпляри, хоча свого часу модель пропонувалася в Україні через офіційну дилерську мережу. Сказане в цілому стосується і коротшої версії Altea без індексу XL, яка, проте, має суттєво меншу місткість.

Citroen C4 Picasso (3,9-16 тисяч доларів)

Незалежно від покоління C4 Picasso має імідж яскравого і зручного автомобіля. Мотори переважно дизельні, і це непогано, адже у виробництві таких силових агрегатів Citroen однозначно досягнув успіхів. Близько половини комплектацій Picasso – з автоматичною трансмісією, причому можна обирати між роботом і класичною гідромеханікою. На ринку чимало машин першого покоління, придбаних у офіційних дилерів в українських автосалонах, але вони будуть доволі старі за віком і до них треба придивлятись так само уважно, як і до молодших європейських родичів. Більш простора модель (другого покоління) з приставкою Grand суттєво відрізняється від меншої модифікації, але в цілому її можна охарактеризувати тими ж словами.

Коротко

На фоні типової для свого класу практичності і багатофункціональності майже кожна з приведених моделей має власну родзинку: одна більш сімейна, інша більш офіційна, третя дарує більше задоволення від кермування… Все це дозволить покупцеві обрати машину саме під свої уподобання. Але у випадку з купівлею вживаного компактвена не менше уваги треба приділяти стану конкретного екземпляра, адже серед них вам трапиться чимало добряче підтоптаних авто.