От 3 тысяч долларов: ТОП-5 недорогих минивэнов с пробегом

Компактные автомобили вагонной компоновки уважают за их практичность и многофункциональность. Вместе с другими плюсами эти качества вызвали и большой спрос на минивэны, и соответственно широкое предложение на рынке. О самых интересных моделях таких машин с пробегом мы и поговорим.

Помимо практичности, компактные машины вагонной компоновки имеют еще несколько принципиальных преимуществ. Во-первых, в техническом плане большинство из них базируется на агрегатах массовых хэтчбеков и седанов С-класса, а во-вторых, и цена их часто соизмерима с ценой той базовой легковушки. Автожурналисты rbc.ua предлагают обзор наиболее типичных автомобилей этого сегмента, популярных сейчас среди украинских владельцев.

Ford C-Max (3,2-17,5 тысяч долларов)

Недорогая и удобная модель помимо типично "веновских" преимуществ имеет еще одну особенность – чувствительный, драйверски острый руль. Моторы по выбору бензиновые и дизельные, можно найти даже гибридные версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем, а в исполнении Plug-in этот гибрид проезжает до 40 км на самом электричестве. Дополнительный плюс – C-Max официально продавался в Украине, а значит есть возможность найти машину с реально небольшим пробегом. Однако самые свежие по годам экземпляры C-Max будут с американского рынка.

Renault Scenic (2,6-18,5 тысяч долларов)

Без сомнений, это один из наиболее распространенных компактвэнов на украинском рынке, выбор его в нескольких поколениях на авторынках и интернет-площадках просто огромен. Из минусов следует отметить не очень хорошее состояние многих экземпляров из Европы, где благодаря ценовой доступности многие экземпляры побывали в руках неимущих владельцев. Большинство моторов "Сценика" дизельные, и это действительно достойные агрегаты. Трансмиссия, как и положено машине этого класса, доступна и механическая, и автоматическая. Имейте в виду также удлиненную версию Grand, но это во многом другая машина, и она требует отдельного разговора.

VW Touran (4,1-23,7 тысячи долларов)

Во многих смыслах классический (если не сказать эталонный) автомобиль, поставляемый в версиях на пять и семь мест. Выбор двигателей широк, однако они в основном дизельные. Будьте осторожны с трансмиссиями, среди которых есть много преселективных роботов DSG с неоднозначной репутацией. Пригнанные из Германии экземпляры часто имеют богатую заводскую комплектацию, вплоть до автономных подогревателей двигателя и салона. Хорошо, что в продаже иногда попадаются машины, официально завезенные в Украину – они обычно имеют более прозрачную историю и не такие большие пробеги, как у "европейцев".

Seat Altea XL (5,1-12,5 тысячи долларов)

Если характеризовать эту модель коротко, то это Volkswagen в яркой харизматичной обёртке. Стильная и добротная машина с германской механикой внутри и с приперченной харизмой. Несмотря на веновские пропорции кузова, модель хорошо управляется, ее пятиместный салон комфортен и функционален. Моторы в большинстве своем дизельные, однако поклонники бензина тоже найдут кое-что интересное для себя. На рынке присутствуют в основном импортные экземпляры, хотя в свое время модель предлагалась в Украине через официальную дилерскую сеть. Сказанное в целом касается и более короткой версии Altea без индекса XL, которая, однако, имеет существенно меньшую емкость.

Citroen C4 Picasso (3,9-16 тысяч долларов)

Вне зависимости от поколения C4 Picasso имеет имидж яркого и удобного автомобиля. Моторы преимущественно дизельные, и это неплохо, ведь в производстве таких силовых агрегатов Citroen однозначно добился успехов. Около половины комплектаций Picasso с автоматической трансмиссией, причем можно выбирать между роботом и классической гидромеханикой. На рынке немало машин первого поколения, приобретенных у официальных дилеров в украинских автосалонах, но они будут довольно стары по возрасту и к ним нужно присматриваться так же внимательно, как и к младшим европейским родственникам. Более просторная модель (второго поколения) с приставкой Grand значительно отличается от меньшей модификации, но в целом ее можно охарактеризовать теми же словами.

Кратко

На фоне типичной для своего класса практичности и многофункциональности почти каждая из приведенных моделей имеет свою изюминку: одна более семейная, другая более официальная, третья дарит большее удовольствие от вождения… Все это позволит покупателю выбрать машину именно под свои предпочтения. Но в случае с покупкой подержанного компактвэна не меньше внимания нужно уделять состоянию конкретного экземпляра, ведь среди них вам случится немало изрядно подтоптанных авто.