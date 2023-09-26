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Від -16 до +35. Синоптики спрогнозували "сценарій" для погоди у жовтні

Фото: синоптики спрогнозували "сценарій" для погоди у жовтні 2023 року в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода у жовтні 2023 року в Україні може бути кординально різною - від спекотних "плюсів" до арктичних "мінусів". За даними синоптиків, другий місяць осені буде з опадами в межах норми і тепліше звичайного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Яким був жовтень в Україні в минулі роки

За спостереженнями синоптиків, зазвичай погода у жовтні в Україні розвивається за наступним сценарієм:

  • середня місячна температура складає 6-13°, в Карпатах 4-5° тепла;
  • абсолютний максимум температури становить 26-34°, в Криму до 35°, в гірських районах місцями 20-21° тепла;
  • абсолютний мінімум температури - 4-16° морозу, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 0-3° морозу.

При цьому середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями в Карпатах та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір’ї Карпат до 129 мм.

Яким може бути жовтень 2023 в Україні

Середня місячна температура передбачається 7-13° тепла, що на 1-1,5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

Рекорди погоди у Києві

Погода у Києві постійно встановлює нові рекорди.Так, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 градусів тепла. Таким чином було побито столітній рекорд.

Крім того, у червні в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив показник 2012 року. У липні Києва було встановлено рекорд за кількістю дощів. Він перевищив попередній показник, встановлений у 2007 році.

Щодо серпня, то в Києві рекорди погоди фіксувалися три дні поспіль. Якраз 29 серпня було встановлено відразу три кліматичні рекорди. А 28 серпня температура піднялася до 35,7 градуса, що на 0,6 градуса вище за попередній рекордний показник 1943 року.

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