От -15 до +11. Синоптики дали прогноз на завтра и рассказали, где ждать дожди

В пятницу, 24 февраля, в Украине осадки не ожидаются, кроме запада и севера, где возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до -15 градусов, а днем поднимется до +11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура в восточных и Сумской областях ночью 10-15° мороза, днем около 0°; в западных областях ночью около 0°, днем 6-11° тепла; на высокогорье Карпат ночью 3-8° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем в западных и северных областях небольшой, на Закарпатье умеренный дождь (в Карпатах мокрый снег).

Как сообщалось, в Украине станет теплее уже с 25 февраля. В этот день градусники покажут, вероятно, до 10 градусов тепла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.