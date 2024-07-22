Від 14 тисяч доларів: ТОП-5 доступних кросоверів українського ринку

В будь-якому сегменті автомобіль-кросовер має вигляд більш поважний, ніж аналогічна машина у форматі, скажімо, банального хетчбека. Але при тому споживачеві все одно хочеться отримати авто якомога доступніше за ціною. Ми підготували свіжу добірку найбільш демократичних кросоверів.

Певно, для початку треба нагадати, що кросовер – це автомобіль, який за своїми можливостями перебуває на межі двох класів. А кросовер у теперішньому розумінні – це машина на платформі легкового авто, але з окремими рисами транспорту для бездоріжжя. Від брутальних "проходимців" ці кросовери запозичили збільшений кліренс, великі колеса і кузов типу універсал, але з трохи вкороченою кормою. Силові агрегати та інше технічне начиння в них зазвичай від близьких за розмірами легковиків.

Opel Crossland, від 783 000 грн

Компактний автомобіль з повним комплектом славнозвісних німецьких якостей і свіжим дизайном. Навіть у стартовій комплектації Edition він має багатий набір опцій і жвавий на ходу 1,2-літровий бензиновий мотор. До єдиного двигуна пропонується на рідкість великий вибір трансмісій – 5-ти або 6-ступінчаста механічна коробка передач або 6-ступінчаста АКП. Машина компактна (4,2 м), але доволі містка, пропонуючи до п’ятимісного салону багажник на 410 л об’єму. Повнопривідної версії немає, але це стосується й інших моделей у нашій добірці.

Skoda Kamiq, від 955 179 грн

Особливо представляти цей один з найпопулярніших в Україні брендів, певно, не варто. Компактний Kamiq (4,2 м) поєднує традиційну чеську практичність з німецькою якістю. В моторній лінійці – два надувних бензинових мотори, 1,0 TSI та 1,5 TSI на 115 та 150 к.с. відповідно. Трансмісія виключно автоматична, це один той самий преселективний робот DSG на 7 ступенів. З топовим для України мотором 1.5 TSI кросовер надзвичайно швидкий, але для повноти гами практичним шанувальникам чеської марки бракуватиме дизельного двигуна.

MG One, від 952 936 грн

Британсько-китайський бренд цього разу потрапив у нашу добірку з доволі великим кросовером (майже 4,6 м). Важлива відмінність від конкурентів – повнолітражний 1,5-літровий турбодвигун потужністю аж 167 к.с. і обертовим моментом цілих 275 Нм, які не снилися багатьом конкурентам. Тож розгін до першої сотні легкий і невимушений – за 8,8 с, що дуже непогано для такого поважного авто. Доступна тільки автоматична трансмісія у вигляді варіатора CVT. MG One по-дорослому укомплектований просунутими системами комфорту і безпеки, зокрема і елементами "автопілоту".

Renault Captur, від 890 200 грн

Стильний "француз" – вже третій кросовер з довжною 4,2 м у нашій добірці. Машина виразна і орієнтована явно на асфальт. Єдиний на всі випадки бензиновий двигун має об’єм 1,3 л і безпосереднє впорскування бензину, підкріплене турбонадувом. Щоправда, деякої різноманітності дають два варіанти його потужності (130 та 155 к.с.). Трансмісія безальтернативно автоматична, це модний 7-ступеневий робот EDC з двома зчепленнями. Фірмова особливість Captur – варіант заводського фарбування у два кольори.

Chery Tigo 4, від 615 000 грн

Найдешевший в нашій компанії автомобіль, хоча по зовнішності цього не скажеш. Машина невелика (4,3 м) і з характерною зовнішністю в актуальному стилі. Двигун – рідкісний як на тепер класичний повнолітражний атмосферник, 1,5-літровий і потужністю 113 к.с. Трансмісія на вибір механічна чи автоматична (варіатор CVT), версії з приводом 4х4 немає – власне, як і в більшості моделей цього сегменту. Інтер’єр дивує виваженим і продуманим дизайном, що раніше нечасто зустрічалось на машинах з Піднебесної.

Коротко

Найважливіший плюс кросоверів цього типу – у їхніх ходових характеристиках. Які є саме на межі класів: це машини для асфальту, але з дещо підвищеними можливостями щодо прохідності завдяки геометрії кузова. Проте, майте на увазі що за можливість сміливо штурмувати бордюри і кататись курними путівцями вам доведеться доплачувати двічі – і в касі автосалону, і в процесі, що називається, експлуатації. Адже утримання кросовера-паркетника обходиться дорожче за звичайний легковик через більшу витрату пального, дорожчі шини, мийку за тарифами "джипа" тощо. Щоправда, на противагу більшим витратам залишається ще більша статусність кросовера, оцінити яку грошах ми не беремось.