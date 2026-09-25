Від 12 до 78 тисяч доларів: скільки коштують квартири у різних містах (актуальна карта цін)

Найдорожче купувати однокімнатну квартиру зараз в Ужгороді - медіанна ціна становить 78,3 тис. доларів. Київ посідає третє місце з показником 75 тис. доларів.

Де квартири подорожчали найбільше

Найбільше за рік медіанна вартість однокімнатних квартир зросла у Хмельницькому - на 20%, до 44,7 тис. доларів.

Також суттєве подорожчання зафіксували у:

Львові - на 19%, до 77,2 тис. доларів;

- на 19%, до 77,2 тис. доларів; Кропивницькому - на 17%, до 31,8 тис. доларів;

- на 17%, до 31,8 тис. доларів; Вінниці - на 17%, до 59,2 тис. доларів;

- на 17%, до 59,2 тис. доларів; Одесі - на 16%, до 51,9 тис. доларів;

- на 16%, до 51,9 тис. доларів; Івано-Франківську - на 16%, до 50,2 тис. доларів.

Ще на 13% за рік зросли ціни в Ужгороді, Тернополі та Сумах. При цьому Ужгород залишається містом із найвищою медіанною ціною однокімнатної квартири - 78,3 тис. доларів.

Скільки коштує житло в інших містах

У Житомирі медіанна ціна за рік зросла на 11% і досягла 52 тис. доларів.

У Черкасах та Полтаві подорожчання становило по 7% - до 48,3 тис. доларів та 39,6 тис. доларів відповідно.

Ще на 6% зросли ціни у Чернівцях, Харкові та Миколаєві. Однак вартість квартир у цих містах суттєво відрізняється:

Чернівці - 60,2 тис. доларів;

- 60,2 тис. доларів; Харків - 25,1 тис. доларів;

- 25,1 тис. доларів; Миколаїв - 20,5 тис. доларів.

За даними OLX, нижчі ціни у східних та південних містах пов'язані, зокрема, з наближеністю до лінії фронту та безпековою ситуацією.

У Дніпрі, Києві та Чернігові однокімнатні квартири за рік подорожчали на 4%. У серпні 2026 року медіанна ціна становила 31,6 тис. доларів у Дніпрі, 75 тис. доларів у Києві та 34,2 тис. доларів у Чернігові.

У Запоріжжі зростання було мінімальним серед міст, де ціни підвищилися, - 2%. Медіанна вартість однокімнатної квартири становила 16 тис. доларів.



Скільки коштують однокімнатні квартири у різних містах України? (інфографіка: OLX Нерухомість)

Де квартири стали дешевшими

Рівне та Херсон стали єдиними обласними центрами, де медіанна ціна однокімнатних квартир за рік знизилася.

У Рівному вона впала на 5% - до 55,5 тис. доларів.

У Херсоні здешевлення було суттєвішим - на 14%. Тут однокімнатну квартиру можна було придбати за медіанною ціною 12 тис. доларів, що є найнижчим показником серед обласних центрів.

Загалом, за даними OLX Нерухомість, найбільше ціни на однокімнатні квартири зросли у західних та центральних містах України. Водночас у прифронтових регіонах житло залишається дешевшим.

На вартість квартир впливають структура попиту та пропозиції, а також безпекова ситуація в конкретному регіоні.