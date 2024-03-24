Від 0 вночі до +15 вдень. Синоптики розповіли про погоду в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні буде досить неоднорідною - як по опадах, так і за температурою повітря. Після ночі, коли температура в деяких регіонах України впала до "критичного" 0, ймовірний стрибок до +15, хоча без дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Температура вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°", - розповіли синоптики. Опади В західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях дощ, на решті території без опадів. Вітер південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с. "На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура протягом доби 0-5° тепла", - зазначають синоптики.