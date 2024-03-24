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Від 0 вночі до +15 вдень. Синоптики розповіли про погоду в Україні сьогодні

Україна, Неділя 24 березня 2024 07:00
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Від 0 вночі до +15 вдень. Синоптики розповіли про погоду в Україні сьогодні Фото: синоптики дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні буде досить неоднорідною - як по опадах, так і за температурою повітря. Після ночі, коли температура в деяких регіонах України впала до "критичного" 0, ймовірний стрибок до +15, хоча без дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Температура вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°", - розповіли синоптики.

Опади

В західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях дощ, на решті території без опадів. Вітер південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

"На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура протягом доби 0-5° тепла", - зазначають синоптики.

Від 0 вночі до +15 вдень. Синоптики розповіли про погоду в Україні сьогодні

Погода в квітні та травні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

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