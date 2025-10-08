Вічна класика: дружина Решетніка показала модний вечірній "лук"

Христина Решетнік продемонструвала бездоганний смак і вміння поєднувати класику з трендами. Для одного зі світських виходів дружина відомого телеведучого обрала елегантний total black образ із золотими акцентами, поєднавши жіночність, розкіш і силу в одному вбранні.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Жакет
Центральним елементом образу є чорний приталений жакет.
Особливості крою: жакет має чітко виражену лінію талії, що підкреслює фігуру, та акцентовані плечі, які відсилають до стилістики 80-х, що знову на піку популярності.
Це елемент так званого "power dressing" - одягу, який транслює впевненість і силу.
Комір і виріз: жакет має незвичний шалевий комір, високо піднятий, який створює глибокий, привабливий V-подібний виріз. Це робить класичний елемент дуже сміливим і жіночним.
Золотисті акценти: на жакеті виділяються золоті ґудзики. Один великий, круглий, рельєфний ґудзик прикрашає талію, а менші ґудзики розташовані на манжетах. Цей декор створює розкішний контраст із глибоким чорним кольором.
Шовкова спідниця
Жакет доповнений елегантним низом - спідницею довжини міді з сатину або шовку в чорному кольорі.
Фактура: глянцева тканина спідниці створює контраст фактур з матовим матеріалом жакета. Ця гра текстур (гладкий шовк проти чіткого костюмного матеріалу) робить образ багатим і динамічним.
Силует: спідниця має вільний крій, що м'яко облягає стегна і надає образу легкості та жіночності, балансуючи суворість жакета.
Аксесуари та деталі
У цьому луці мінімум аксесуарів, але вони ідеально доповнюють тему елегантності та розкоші.
Сумка: Христина Решетнік доповнила образ сумкою-"косметичкою" чорного кольору. Вона має структуровану форму, стьобаний візерунок і металевий ланцюжок. Чіткі лінії сумки чудово гармоніюють із графічністю жакета.
Взуття: образ завершують класичні чорні туфлі-човники на високій шпильці із загостреним носком. Це ідеальний вибір для елегантного вечірнього або коктейльного образу, який візуально подовжує ногу.
Прикраси: тонкі золоті ланцюжки та підвіски-хрестики в кілька ярусів на шиї. Вони ідеально перегукуються із золотими ґудзиками жакета, створюючи цілісну композицію.
Стиль
Образ Христини Решетнік можна віднести до стилю "вечірній шик". Він ідеально підійде для коктейльної вечірки, модного заходу або романтичної вечері.
Поєднання стриманої класики (крій) і виразної чуттєвості (глибокий виріз і шовкова спідниця) робить цей лук стильним і підтверджує, що total black ніколи не виходить з моди, якщо правильно погратися з фактурами та силуетами.
