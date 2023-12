Вічна боротьба. Роналду наздогнав Мессі за важливим гольовим показником

Зірковий португалець напередодні двічі забив "Аль-Іттіхаду" в чемпіонаті Саудівської Аравії. Обидва голи п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" оформив із 11-метрової позначки.

Тепер у Роналду однакова кількість поєдинків із двома забитими м'ячами з Мессі. Обидва оформили по 157 дублів за кар'єру. Загалом цьогоріч португальський нападник 11 разів забивав двічі за один матч, зокрема 4 дублі він оформив у складі збірної Португалії.

Окрім того, Роналду вийшов у найкращі бомбардири 2023 року. Форвард забив 53 м'ячі та випередив конкурентів із європейських ліг – Кейна, Мбаппе (по 52) і Холанда (50). Щоправда, останній ще зможе наздогнати португальця в двох турах АПЛ до кінця грудня.

BRACE STATS UPDATE



Exactly 2 goals in a game

---------------------------------

Messi: 157 times (15% of games)

Ronaldo: 157 times (13.1%)



2+ goals in a game

--------------------------

Messi: 214 (20.4%)

Ronaldo: 220 (18.3%) pic.twitter.com/3mdMjMMmHH