Вечная борьба. Роналду догнал Месси по важному голевому показателю

Звездный португалец накануне дважды забил "Аль-Иттихаду" в чемпионате Саудовской Аравии. Оба гола пятикратный обладатель "Золотого мяча" оформил с 11-метровой отметки.

Теперь у Роналду одинаковое количество поединков с двумя забитыми мячами с Месси. Оба оформили по 157 дублей за карьеру. Всего в этом году португальский нападающий 11 раз забивал дважды за один матч, в том числе 4 дубля он оформил в составе сборной Португалии.

Кроме того, Роналду вышел в лучшие бомбардиры 2023 года. Форвард забил 53 мяча и опередил конкурентов из европейских лиг – Кейна, Мбаппе (по 52) и Холанда (50). Правда, последний еще сможет догнать португальца в двух турах АПЛ до конца декабря.

BRACE STATS UPDATE



Exactly 2 goals in a game

---------------------------------

Messi: 157 times (15% of games)

Ronaldo: 157 times (13.1%)



2+ goals in a game

--------------------------

Messi: 214 (20.4%)

Ronaldo: 220 (18.3%) pic.twitter.com/3mdMjMMmHH