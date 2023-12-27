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Вечная борьба. Роналду догнал Месси по важному голевому показателю

Джедда, Среда 27 декабря 2023 10:59
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Вечная борьба. Роналду догнал Месси по важному голевому показателю Фото: Заочные гонки Криштиану Роналду и Лионеля Месси продолжаются (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорцив

Форвард аравийского "Аль-Насра" Криштиану Роналду сравнялся с нападающим американского "Интера Майами" Лионелем Месси по количеству дублей на профессиональном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MessivsRonaldo.app.

Звездный португалец накануне дважды забил "Аль-Иттихаду" в чемпионате Саудовской Аравии. Оба гола пятикратный обладатель "Золотого мяча" оформил с 11-метровой отметки.

Теперь у Роналду одинаковое количество поединков с двумя забитыми мячами с Месси. Оба оформили по 157 дублей за карьеру. Всего в этом году португальский нападающий 11 раз забивал дважды за один матч, в том числе 4 дубля он оформил в составе сборной Португалии.

Кроме того, Роналду вышел в лучшие бомбардиры 2023 года. Форвард забил 53 мяча и опередил конкурентов из европейских лиг – Кейна, Мбаппе (по 52) и Холанда (50). Правда, последний еще сможет догнать португальца в двух турах АПЛ до конца декабря.

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов в истории и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми".

К слову, ранее подготовили подборку новых спортивных сериалов на праздники.

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