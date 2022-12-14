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Вичікує час? Путін відклав ще один традиційний захід зі своєю участю

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів може не відбутися у 2022 році. Швидше за все, його перенесуть на початок наступного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Послання має проводитися раз на рік, а відлік починається з попереднього послання. Тому послання може відбутися вже наступного року. Я вважаю, що цього року його вже не буде", - заявив співрозмовник агентства.

Як заявив виданню голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас, порядок та терміни оголошення Послання президента Федеральним зборам РФ у Конституції Росії не позначено, "глава держави (Путін, - ред.) визначає їх самостійно".

Раніше джерело "РИА Новости" у Держдумі повідомляло, що послання може відбутися 27 грудня. У Кремлі цю інформацію спростували.

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Володимир ПутінРосійська Федерація