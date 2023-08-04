Вибухова ніч у "передовому тилу" окупантів. Що відомо про атаку на Новоросійськ і Феодосію

Фото: Феодосія та Новоросійськ на мапі (google.com.ua/maps)

Атака морських дронів на Новоросійськ

Перші повідомлення в російських Telegram-каналах про вибухи в Новоросійську Краснодарського краю з'явилися ще близько першої години ночі.

Перші вибухи стались в районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Очевидці повідомляли про те, що нібито бачили "яскравий спалах над морем та вибухи там, де КТК".

За непідтвердженими поки що даними, морські дрони нібито атакували так званий "нафтовий маяк". Це дистанційна система приймання нафти в морі, розташована за кілька кілометрів від берега.

Зазначимо, що КТК має нафтовий термінал під Новоросійськом. Але, як передають росЗМІ, прес-служба компанії запевнила, що "термінал не пошкоджений і продовжує вантажити нафту на пришвартовані танкери".

Згодом, вже ближче до ранку жителі повідомили почали повідомляти про нові вибухи та звуки стрілянини над морем. За даними російських Telegram-каналів, вибухи на воді та стрілянина лунали в Мисхако в Новоросійську.

"У Мисхако в Новоросійську стрілянина, вибухи у воді. Ймовірно, йде атака морських дронів", - заявляли очевидці.

Після шквалу паніки та нерозумінь місцевих жителів що відбувається із "роз'ясненням" вийшло Міноборони РФ. Там заявили, що військово-морську базу у Новоросійську спробували атакувати два морські безекіпажні катери. Традиційно у Шойгу повідомили, що атака "відбита", а у скоєному звинуватили Україну.

"Під час відбиття атаки безекіпажні катери були візуально виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази", - стверджують у Міноборони РФ та додають, що безекіпажні катери ніби як знищили в районі села Мисхак.

Із реакцією виступив і мер Новоросійська Андрій Кравченко. Той заявив, що атаку на військово-морську базу змогли відбити екіпажі кораблів "Оленегорский горняк" та "Суворовец".

Але попри хизування росіян, що нібито "атака відбита успішно", вже ж їм довелося встановити тимчасову заборону руху суден у порту Новоросійська.

Підбитий корабель у Новоросійську

Але як згодом з'ясувалося, не така й успішна була відбита атака у росіян в Новоросійську як вони про це казали. В мережі почали публікувати кадри із підбитим великим десантним кораблем РФ. Спочатку відео поширив один із російських так званих "воєнкорів". Він заявив, що у корабля затопило один із відсіків, через що його перекинуло на бік.

Йшлося про судно "Оленегорский горняк", яке намагалися відбуксирувати до берега після атаки.

Згодом в джерела РБК-Україна повідомили, що разом із ВМС провели успішну спецоперацію внаслідок якої було атаковано великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" у Новоросійську.

"В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - зазначили в СБУ в коментарі виданню.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

"Бавовна" була й у Феодосії

Гучно цієї ночі було й у тимчасово окупованому Криму. Вибухи лунали у Феодосії. Місцеві Telegram-канали масово ширили в мережі відео нібито роботи ППО окупантів.

За непідтвердженими даними безпілотники могли атакувати нафтобазу у місті. У підтвердження цьому деякі пабліки публікували відео пожежі. Але, як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", пожежі на нафтобазі внаслідок вибуху не сталося.

Крім того, повідомлялося, що після "бавовни" у Феодосії зникло світло в деяких районах, а також виникли проблеми з інтернетом.

Що ж до реакції самої "влади", то окупанти традиційно стверджують, що спроба атаки безпілотників була "успішно відбита".

Зокрема, радник гауляйтера Криму Олег Крючков заявив про атаку 13 безпілотників, які "були збиті засобами ППО". За його словами, 10 БПЛА було знищено, а ще три - "посадили" засобами радіоелектронної боротьби.

Атака показала, що Новоросійськ - це вже не глибокий тил

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, коментуючи нічну атаку на Новоросійськ, наголосив, що в цьому випадку насамперед головний сам прецедент.

"Порт у Новоросійську з урахуванням повномасштабної війни в Україні вважається фактично тиловим. Це фактично глибокий тил в акваторії Чорного моря, до якого нічого не долітає та не допливає. Але зараз ми побачили іншу картину", - каже Коваленко.

Він пояснив, як свого часу Крим був тиловим півостровом для окупантів, а потім перестав бути таким. Так само сталося й у цій ситуації.

"Скажімо так, розуміння тилу різне. Це фактично тил майже на передовій. Назвемо це "передовим тилом". І зараз Новоросійськ, який колись був глибоко тиловим портом, стає фактично поступово тилом у передової", - зауважив Коваленко.

Експерт звернув увагу, що ця нічна атака демонструє, що у Чорному морі немає безпечного місця російської Чорноморської флотилії.

"Безпечне місце для неї може бути у Каспійському морі. Тобто це такий прозорий натяк", - додав Коваленко.

Чому підбитий корабель є серйозною шкодою для РФ?

Експерт звертає увагу на те, що росіяни мають великі проблеми з будівництвом нових десантних кораблів.

"У Чорному морі вони навіть були змушені свого часу (2021 року) за рахунок Балтійського флоту та середніх десантних катерів з Каспійської флотилії збільшувати кількість десантної компоненти під час навчань. Вони робили це для того, щоб повністю імітувати масштабне десантування", - нагадав. Коваленко.

Він звертає увагу, якщо в Новоросійську корабель дійсно отримав серйозні пошкодження одного, то це буде серйозна втрата для російської флотилії.

Чи пов'язані між собою атаки на Новоросійськ та Феодосію?

За словами Коваленка, всі ці дії відбуваються комплексно. Бо є план на кілька днів, тиждень чи місяць, що потрібно зробити. Тож усе розплановано.

"Ось, наприклад, вибухає склад із боєприпасами в Бердянську, а тієї ж ночі і в Мелітополі. Виникає питання - це все збіг чи було сплановано? Звичайно, це все загальний комплекс вогневого впливу на такі об'єкти окупантів", - говорить співрозмовник.

Якщо раніше ми говорили про те, що відбувається вплив на об'єкти окупантів на тимчасово окупованих територіях ближнього тилу, то зараз говоримо про глибокий тил.

"Це все те саме, тільки переноситься глибше. І використовуються інші засоби. Тобто не ствольна артилерія і РСЗВ, а дрони або крилаті ракети", - додає експерт.

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