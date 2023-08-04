Взрывная ночь в "передовом тылу" оккупантов. Что известно об атаке на Новороссийск и Феодосию

В ночь на 4 августа произошла атака морских дронов на портовый город Новороссийск, где был подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". Также громко было и в Феодосии (Крым), где якобы ПВО оккупантов работала по беспилотникам.
РБК-Украина ниже собрало все, что известно о взрывной ночи для оккупантов казалось бы глубоком для них тылу.
Фото: Феодосия и Новороссийск на карте (google.com.ua/maps)
Первые сообщения в российских Telegram-каналах о взрывах в Новороссийске Краснодарского края появились еще около часа ночи.
Первые взрывы произошли в районе Южной Озериевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Очевидцы сообщали о том, что якобы видели "яркую вспышку над морем и взрывы там, где КТК".
По неподтвержденным пока данным, морские дроны якобы атаковали так называемый "нефтяной маяк". Это дистанционная система приема нефти в море, расположенная в нескольких километрах от берега.
Отметим, что у КТК есть нефтяной терминал под Новороссийском. Но, как передают росСМИ, пресс-служба компании заверила, что "терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры".
Впоследствии, уже ближе к утру жители сообщили о новых взрывах и звуках стрельбы над морем. По данным российских Telegram-каналов, взрывы на воде и стрельба раздавались в Мисхако в Новороссийске.
"В Мисхако в Новороссийске стрельба, взрывы в воде. Вероятно, идет атака морских дронов", - заявляли очевидцы.
После шквала паники и недоразумений местных жителей о происходящем с "разъяснением" вышло Минобороны РФ. Там заявили, что военно-морскую базу в Новороссийске попытались атаковать два морских безэкипажных катера. Традиционно у Шойгу сообщили, что атака "отбита", а в совершенном обвинили Украину.
"При отражении атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - утверждают в Минобороны РФ и добавляют, что безэкипажные катера якобы уничтожили в районе села Мисхак.
С реакцией выступил и мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он заявил, что атаку на военно-морскую базу смогли отбить экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".
Но несмотря на кичливость россиян, что якобы "атака отбита успешно", уже им пришлось установить временный запрет движения судов в порту Новороссийска.
Но как впоследствии выяснилось, не так успешна была отбита атака у россиян в Новороссийске как они об этом говорили. В сети стали публиковать кадры с подбитым большим десантным кораблем РФ. Сначала видео распространил один из российских так называемых "военкоров". Он заявил, что у корабля затопило один из отсеков, из-за чего его опрокинуло на бок.
Речь шла о судне "Оленегорский горняк", которое пытались отбуксировать к берегу после атаки.
Впоследствии источники РБК-Украина сообщили, что вместе с ВМС провели успешную спецоперацию в результате которой был атакован большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске.
"В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Так что все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - отметили в СБУ в комментарии изданию.
На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.
Громко этой ночью было и во временно оккупированном Крыму. Взрывы раздавались в Феодосии. Местные Telegram-каналы массово распространяли в сети видео якобы работы ПВО оккупантов.
По неподтвержденным данным, беспилотники могли атаковать нефтебазу в городе. В подтверждение этому некоторые паблики публиковали видео пожары. Но, как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пожара на нефтебазе в результате взрыва не произошло.
Кроме того, сообщалось, что после "хлопка" в Феодосии исчез свет в некоторых районах, а также возникли проблемы с интернетом.
Что касается реакции самой "власти", то оккупанты традиционно утверждают, что попытка атаки беспилотников была "успешно отбита".
В частности, советник гауляйтера Крыма Олег Крючков заявил об атаке 13 беспилотников, которые "были сбиты средствами ПВО". По его словам, 10 БПЛА были уничтожены, а еще три - "посадили" средствами радиоэлектронной борьбы.
Повреждений и пострадавших, по версии оккупантов, нет.
Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя ночную атаку на Новороссийск, акцентировал, что в этом случае в первую очередь главный сам прецедент.
"Порт в Новороссийске с учетом полномасштабной войны в Украине считается фактически тыловым. Это фактически глубокий тыл в акватории Черного моря, к которому ничего не долетает и не доплывает. Но сейчас мы увидели другую картину", - говорит Коваленко.
Он объяснил, как в свое время Крым был тыловым полуостровом для оккупантов, а затем перестал таким быть. Так же произошло и в этой ситуации.
"Скажем так, понимание тыла разное. Это фактически тыл почти на передовой. Назовем это "передовым тылом". И сейчас Новороссийск, который когда-то был глубоко тыловым портом, становится фактически постепенно тылом у передовой", - заметил Коваленко.
Эксперт обратил внимание, что эта ночная атака демонстрирует, что в Черном море нет безопасного места российской Черноморской флотилии.
"Безопасное место для нее может быть в Каспийском море. То есть это такой прозрачный намек", - добавил Коваленко.
Эксперт обращает внимание на то, что у россиян большие проблемы со строительством новых десантных кораблей.
"В Черном море они даже были вынуждены в свое время (в 2021 году) за счет Балтийского флота и средних десантных катеров из Каспийской флотилии увеличивать количество десантной компоненты во время учений. Они делали это для того, чтобы полностью имитировать масштабное десантирование", - напомнил Коваленко.
Он обращает внимание, если в Новороссийске у корабля были действительно получены серьезные повреждения одного, то это будет серьезная потеря для российской флотилии.
По словам Коваленко, все эти действия совершаются комплексно. Ибо есть план на несколько дней, неделю или месяц, что нужно сделать. Так что все распланировано.
"Вот, например, взрывается склад с боеприпасами в Бердянске, а в ту же ночь и в Мелитополе. Возникает вопрос - это все совпадение или было спланировано? Конечно это все общий комплекс огневого воздействия на такие объекты оккупантов", - говорит собеседник.
Если раньше мы говорили о том, что происходит влияние на объекты оккупантов на временно оккупированных территориях ближнего тыла, то сейчас мы говорим о глубоком тыле.
"Это все то же самое, только переносится глубже. И используются другие средства. То есть не ствольная артиллерия и РСЗО, а дроны или крылатые ракеты", - добавляет эксперт.
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