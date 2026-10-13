Вибухи до тривоги у Києві: у Повітряних силах пояснили, чому не встигли попередити

Посадовець сказав, що сигнал тривоги може запізнюватися. За його словами, таке трапляється не лише на Київщині, а й у прифронтових регіонах: спочатку лунає вибух від прильоту, і тільки потім оголошують тривогу.

"На жаль, такі випадки трапляються", - сказав Ігнат. Він пояснив, що противник хоче завдати Україні якомога більше шкоди, тому використовує різні моменти, щоб вдарити несподівано.

Які ракети летіли по Києву

Цього разу були п'ять ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Їхній тип ще уточнюють: це могли бути зенітні керовані ракети або "Іскандер-М", якими росіяни зазвичай б'ють.

Ігнат пояснив різницю між ними. Зенітна ракета створена, щоб збивати повітряні цілі, але противник дуже часто застосовує її по наземних об'єктах.

У перші роки війни це були С-300, якими росіяни завдали багато ударів по Харківщині. С-400 має більшу дальність, тому її поєднують з іншими ракетами під час атак на столицю, зокрема з півночі.

Що відомо про розвіддані від партнерів

Повітряні сили та інші Сили оборони отримують розвіддані від партнерів. Це, зокрема, дані із супутників. Ними з Україною діляться не лише Сполучені Штати, а й інші країни НАТО.

Така інформація, за словами Ігната, передусім береже життя людей. Вона стосується активності ворожої стратегічної авіації на аеродромах, руху кораблів у Чорному та Каспійському морях, а також пусків балістики чи ракет С-400 з північних регіонів, зокрема й тимчасово окупованого Криму.

Але інколи ці дані до України не доходять. "Власне, бувають моменти, коли ця інформація не доходить. І це не перший такий випадок", - зазначив він.

Є і технічні причини, додав Ігнат. Також, за його словами, йдеться про співпрацю з партнерами.

Він наголосив, що розвіддані потрібні Україні не лише для ударів по території противника. Насамперед вони потрібні, щоб захищати міста та людей і вчасно попереджати про активізацію росіян. "Відповідно, ця інформація є для нас вкрай важливою", - сказав Ігнат.

Окремо він згадав про технічні проблеми. "Якщо цього разу були певні технічні проблеми, то наші спеціалісти розберуться з ними та разом із партнерами усуватимуть ці проблеми", - підсумував він.

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 12 жовтня у Києві пролунали вибухи ще до повітряної тривоги.

Повітряні сили вже після цього попередили про швидкісну ціль у бік столиці, а причин запізнення тоді не називали.