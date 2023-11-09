Вибухи у Скадовську: з'явилися подробиці про втрати РФ після "прильоту"

"Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не поврнуться додому", - розповів він.

За даними Андрющенка, місце прильоту вже заблокували, окупанти туди нікого не пускають. При цьому, вибухи сталися не на базі "Лотос".

"Місце влучання не "Лотос", а трохи далі в тому районі - будівля колишнього колгоспу "Радянська Україна" на розі Гагаріна та Портової", - зазначив він.

У мережі показали свіжі фото з місця удару по окупантах у Скадовську.

Реакція окупантів

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що внаслідок удару постраждали "жителі Скадовська". Він називає цифру в 11 осіб, які отримали поранення та госпіталізовані до лікарні. Сальдо запевняє, що нібито одну ракету збила ППО, а друга нібито "атакувала приватний сектор", через що пошкоджені будинки.

Вибухи в Скадовську

Зранку у четвер, 9 листопада, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області лунали вибухи. Спочатку повідомлялось, що їх епіцентром стало місце розташування окупантів на базі "Лотос". Ще тоді повідомлялось про серйозний "приліт".

Нагадаємо, 4 листопада у Скадовську лунали вибухи. Тоді писали про "приліт", попередньо до готелю "Цитадель". Повідомляється, що в одному із районів міста після вибуху зникла електрика.