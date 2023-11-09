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Взрывы в Скадовске: появились подробности о потерях РФ после "прилета"

Фото: взрывы в оккупированном Скадовске раздаются 9 ноября (соцсети)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за "прилета" по базе оккупантов в захваченном Скадовске Херсонской области 9 ноября убиты 5 и ранены минимум 15 российских военных. Правда, "прилет" пришелся не на базу "Лотос", а на другое место скопления врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой", - рассказал он.

По данным Андрющенко, место "прилета" уже заблокировано, оккупанты туда никого не пускают. При этом взрывы произошли не на базе "Лотос".

"Место попадания не "Лотос", а чуть дальше в том районе - здание бывшего колхоза "Советская Украина" на углу Гагарина и Портовой", - отметил он.

В сети показали свежие фото с места удара по оккупантам в Скадовске.

Взрывы в Скадовске

Утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Сначала сообщалось, что их эпицентром стало месторасположение оккупантов на базе "Лотос". Еще тогда сообщалось о серьезном "прилете".

Напомним, 4 ноября в Скадовске гремели взрывы. Тогда писали о "прилете", предварительно в гостиницу "Цитадель". Сообщается, что в одном из районов города после взрыва пропало электричество.

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