Взрывы в Скадовске: появились подробности о потерях РФ после "прилета"

"Уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой", - рассказал он.

По данным Андрющенко, место "прилета" уже заблокировано, оккупанты туда никого не пускают. При этом взрывы произошли не на базе "Лотос".

"Место попадания не "Лотос", а чуть дальше в том районе - здание бывшего колхоза "Советская Украина" на углу Гагарина и Портовой", - отметил он.

В сети показали свежие фото с места удара по оккупантам в Скадовске.

Взрывы в Скадовске

Утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Сначала сообщалось, что их эпицентром стало месторасположение оккупантов на базе "Лотос". Еще тогда сообщалось о серьезном "прилете".

Напомним, 4 ноября в Скадовске гремели взрывы. Тогда писали о "прилете", предварительно в гостиницу "Цитадель". Сообщается, что в одном из районов города после взрыва пропало электричество.