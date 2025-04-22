Вибухи на ракетному арсеналі РФ: що сталося на одному з найбільших складів поблизу Москви

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Де у РФ стався вибух та які його наслідки?

Які боєприпаси зберігалися на складі у Володимирській області?

Що могло спричинити детонацію боєприпасів?

Чому 51-й арсенал ГРАУ вважається надскладною ціллю?

Вибухи у Володимирській області

У вівторок, 22 квітня, у Кіржацькому районі Володимирської області РФ поблизу селища Барсово пролунали гучні вибухи.

Біла цього населеного пункту знаходиться військова частина 11785 та 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Вибухи супроводжувалися масштабною пожежею та серією подальших детонацій, які було чутно та видно у кількох селищах регіону. Місцеві жителі зняли на відео величезну хмару диму, схожу на гігантський гриб.

Невдовзі губернатор Володимирської області Олександр Андрєєв підтвердив вибух, і без подробиць зауважив, що на місці працюють надзвичайні служби. У районі було введено режим надзвичайної ситуації.

Російські пабліки написали, що сьогодні для руху перекрили дорожу в Кіржач із боку Москви. Також було оголошено евакуацію з семи населених пунктів, які розташовані поблизу епіцентру вибухів.

За повідомленнями Telegram-каналів, під час вторинної детонації зі складу вилетіло дві ракети, одна з яких влучила у приватний дачний будинок, а інша впала у місті Кіржач поряд із центром дозвілля. Мешканець одного з селищ отримав мінно-вибухову травму від детонуючого боєприпасу.

Зазначимо, селище Барсово розташоване у 8 км від міста Кіржач Володимирської області, а відстань до Москви по прямій становить 97 км. Відстань від місця вибуху до кордону з Україною - близько 530 км.

Скриншот google.com/maps

Можливі причини вибуху на арсеналі ГРАУ

Міністерство оборони РФ назвало причиною вибухів у Барсовому "порушення вимог безпеки".

Як заявили у російському військовому відомстві, детонація боєприпасів сталася після загоряння, яке виникло внаслідок порушення правил безпеки при роботі з вибухонебезпечними матеріалами.

Для розслідування інциденту створять спеціальну комісію. У Міноборони РФ також наголосили, що внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

Фото: вибухи боєприпасів у Володимирській області РФ (скриншоти відео)

Водночас мешканці району, де знаходиться частина та військовий арсенал, повідомляли, що перед вибухами нібито чули звуки безпілотників, а деякі російські Telegram-канали припускали "українську диверсію". До того ж місяцем раніше росЗМІ вже писали про атаку українських БпЛА на цей арсенал. Торік у Барсово також оголошували евакуацію через атаку безпілотників.

В Україні наразі офіційно ніяк не коментували події у Володимирській області РФ.

Що відомо про військовий склад ГРАУ

51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління - стратегічно важливий об'єкт, займає площу близько 3,5 квадратних км.

Як пише профільне видання Defense Express, загалом на військовому складі, де сталися вибухи, знаходилось 45 окремих сховищ та 30 майданчиків зберігання боєприпасів. Його проєктна ємність - до 264 тис. тонн різноманітних боєприпасів.

Як і решта арсеналів ГРАУ, цей склад не має вузької спеціалізації й призначений для зберігання всієї номенклатури боєприпасів - від артилерійських снарядів і ракет до протитанкових ракетних комплексів, зенітних і балістичних ракет, а також ракет оперативно-тактичних комплексів.

За даними "Мілітарного", на об'єкті розміщені як укріплені бункери для зберігання боєприпасів, так і відкриті місця зберігання для завантаження озброєння. Останні є вразливими для ударів з повітря, до прикладу БпЛА, та могли викликати ланцюгову реакцію з детонацією.

Також на території 51- го арсеналу розміщувалась лабораторія, яка відслідковувала стан порохів та вибухівки артилерійських боєприпасів, цехи з контрольно-перевірочною апаратурою для перевірки систем високотехнологічного озброєння.

Фото: 51-й арсенал ГРАУ (militarnyi.com)

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко зазначає, що на складі зберігалося 105 тис. тонн різних озброєнь.

Це значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер", "Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган".

За даними Defense Express, потенційне ураження 51-й арсеналу ГРАУ можна було б вважати найскладнішим. Оскільки він щільно охороняється російськими засобами ППО через наближеність до Москви, де протиповітряна оборона є найбільш сконцентрованою.

"Водночас у РФ не оголошували загрози щодо ударів українськими БПЛА чи ракетами. Тобто або були використані інші засоби, або система ППО РФ прогавила цю атаку", - зазначено в матеріалі видання.

При підготовці використовувалися: публікації "Мілітарний", Defense Express, Медуза, допис керівника ЦПД РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.