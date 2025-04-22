Взрывы на ракетном арсенале РФ: что произошло на одном из крупнейших складов вблизи Москвы

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Где в РФ произошел взрыв и каковы его последствия?

Какие боеприпасы хранились на складе во Владимирской области?

Что могло повлечь за собой детонацию боеприпасов?

Почему 51-й арсенал ГРАУ считается сверхсложной целью?

Взрывы во Владимирской области

Во вторник, 22 апреля, в Киржацком районе Владимирской области РФ вблизи поселка Барсово раздались громкие взрывы.

Возле данного населенного пункта находится воинская часть 11785 и 51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Взрывы сопровождались масштабным пожаром и серией дальнейших детонаций, которые были слышны и видны в нескольких поселках региона. Местные жители сняли на видео огромное облако дыма, похожее на гигантский гриб.

Вскоре губернатор Владимирской области Александр Андреев подтвердил взрыв и без подробностей отметил, что на месте работают чрезвычайные службы. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Российские пабликинаписали, что сегодня для движения перекрыли дорогу в Киржач со стороны Москвы. Также была объявлена ​​эвакуация из семи населенных пунктов, расположенных вблизи эпицентра взрывов.

По сообщениям Telegram-каналов, во время вторичной детонации со склада вылетело две ракеты, одна из которых попала в частный дачный дом, а другая упала в городе Киржач рядом с центром досуга. Житель одного из поселков получил минно-взрывную травму от детонирующего боеприпаса.

Отметим, поселок Барсово расположен в 8 км от города Киржач Владимирской области, а расстояние до Москвы по прямой составляет 97 км. Расстояние от места взрыва до границы с Украиной - около 530 км.

Скриншот google.com/maps

Возможные причины взрыва на арсенале ГРАУ

Министерство обороны РФ назвало причиной взрывов в Барсовом "нарушение требований безопасности".

Как заявили в российском военном ведомстве, детонация боеприпасов произошла после возгорания, возникшего в результате нарушения правил безопасности при работе с взрывоопасными материалами.

Для расследования инцидента создадут специальную комиссию. В минобороны РФ также подчеркнули, что в результате взрывов никто не пострадал.

Фото: взрывы боеприпасов во Владимирской области РФ (скриншоты видео)

При этом жители района, где находится часть и военный арсенал, сообщали, что перед взрывами якобы слышали звуки беспилотников, а некоторые российские Telegram-каналы предполагали "украинскую диверсию". К тому же месяцем ранее росСМИ уже писали об атаке украинских БпЛА на этот арсенал. В прошлом году в Барсово также объявляли эвакуацию из-за атаки беспилотников.

В Украине на данный момент официально никак не комментировали события во Владимирской области РФ.

Что известно о военном составе ГРАУ

51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления - стратегически важный объект, занимает площадь около 3,5 квадратных км.

Как пишет профильное издание Defense Express, всего на военном складе, где произошли взрывы, находилось 45 отдельных хранилищ и 30 площадок хранения боеприпасов. Его проектная емкость - до 264 тыс. тонн всевозможных боеприпасов.

Как и все остальные арсеналы ГРАУ, этот склад не имеет узкой специализации и предназначен для хранения всей номенклатуры боеприпасов - от артиллерийских снарядов и ракет до противотанковых ракетных комплексов, зенитных и баллистических ракет, а также ракет оперативно-тактических комплексов.

По данным "Милитарного", на объекте размещены как укрепленные бункеры для хранения боеприпасов, так и открытые места хранения для загрузки вооружения. Последние уязвимы для ударов с воздуха, к примеру БПЛА, и могли вызвать цепную реакцию с детонацией.

Также на территории 51-го арсенала размещалась лаборатория, которая отслеживала состояние порохов и взрывчатки артиллерийских боеприпасов, цеха с контрольно-проверочной аппаратурой для проверки систем высокотехнологичного вооружения.

Фото: 51-й арсенал ГРАУ (militarnyi.com)

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко отмечает, что на складе хранилось 105 тыс. тонн различных вооружений.

Это значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет разного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

По данным Defense Express, потенциальное поражение 51-го арсенала ГРАУ можно было бы считать наиболее сложным. Поскольку он плотно охраняется российскими средствами ПВО из-за приближенности к Москве, где противовоздушная оборона наиболее сконцентрирована.

"В то же время в РФ не объявляли угрозы ударов украинскими БпЛА или ракетами. То есть либо были использованы другие средства, либо система ПВО РФ упустила эту атаку", - говорится в материале издания.

При подготовке использовались: публикации "Милитарный", Defense Express, Медуза, сообщение руководителя ЦПД СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.