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Вибухи у Пскові: у місті введено план "Едельвейс", силовики оточили аеродром

Фото: у Пскові ввели план Едельвейс та оточили аеродром після вибухів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У російському Пскові після вибухів на аеродромі сьогодні вночі, 30 серпня, силовики ввели план "Едельвейс".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

У Пскові спецслужби перевели на посилений режим. Місцеві стверджують, що всьому особовому складу видали зброю, засоби захисту та виставили на вулиці. Більшість співробітників оточила аеропорт. 

Також, було закрито на прийом та виліт повітряних транспортних засобів Московські аеропорти Шереметьєво, Домодєдово та Внуково.

"Бавовна" в Пскові

У російському Пскові сьогодні вночі, 30 серпня, в районі аеропорту пролунала серія вибухів, після яких виникла сильна пожежа. За даними Рос ЗМІ, відомо про чотири пошкоджені транспортні літаки Іл-76.

Також, імовірно, у Пскові атаковано Черехинську військову базу – місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку.

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