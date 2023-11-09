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Вибухи в окупованому Скадовську. Є "приліт" по базі росіян

Фото: вибухи в окупованому Скадовську лунають 9 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у четвер, 9 листопада, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області лунали вибухи. Їх епіцентром стало місце розташування окупантів на базі "Лотос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Скадовськ. #НашіОчіВсюди повідомляють про приліт по базуванню окупантів на базі "Лотос" приблизно 25 хвилин назад", - розповів він.

Ситуація у Скадовську

Скадовськ - місто Херсонської області, розташоване на лівому березі Дніпра. Населений пункт було окуповано російською армією у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. Останнім часом там постійно відбувається "бавовна". Наприклад, буквально 4 листопада у Скадовську лунали вибухи. Тоді писали про "приліт", попередньо до готелю "Цитадель". Повідомляється, що в одному із районів міста після вибуху зникла електрика.

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Херсонська областьвибухи